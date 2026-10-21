Albiol (PP) receta replantear el modelo lingüístico ante el espacio que está "perdiendo" el catalán

Archivo - El alcalde de Badalona (Barcelona) y candidato del PP por Barcelona a las elecciones generales del 29 de noviembre, Xavier García Albiol- Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Badalona (Barcelona) y candidato del PP por Barcelona a las elecciones generales del 29 de noviembre, Xavier García Albiol, ha recetado un replanteamiento general del uso del catalán para recuperar el espacio que está "perdiendo".

"Nunca se ha volcado tanto dinero por parte de las administraciones catalanas en el tema de la promoción del catalán, del uso del catalán, y la evidencia está demostrando que todos los días se habla menos el catalán", ha dicho en una entrevista en La 2Cat y Ràdio 4 recogida por Europa Press.

También ha pedido garantizar la enseñanza y aprendizaje del castellano, que afirma que está garantizado en las grandes ciudades, pero que ve que en otras zonas, como en el interior de Catalunya, pueden haber "dificultades".

APOYO DE JUNTS

Preguntado por si cree que Junts puede apoyar una investidura del PP tras las elecciones del 29 de noviembre, ha expresado que lo ve "muy complicado" porque acusa al partido de Carles Puigdemont de tener un posicionamiento bastante radicalizado en clave nacional.

Sobre el encargo del presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, para liderar la ponencia de una ley 'antiocupación' en el Congreso, Albiol ha expresado que le hace "mucha ilusión" y ve complementario su papel en la Cámara Baja con ser primer edil del consistorio de Badalona.