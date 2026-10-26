Albiol (PP) ve "absoluto desprecio" de Sánchez por los afectados por los disturbios de Barcelona

Albiol (PP) en declaraciones a los medios este lunes - EUROPA PRESS

BARCELONA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a las elecciones generales por Barcelona, Xavier García Albiol, ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su "absoluto desprecio" hacia los afectados por los disturbios de este sábado en la capital catalana, que ha relacionado con la 'guerra híbrida'.

En declaraciones a los medios este lunes en plaza Catalunya, acompañado por el presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona y candidato a la alcaldía, Daniel Sirera, ha lamentado que a Sánchez "se le llena la boca de decir que es el defensor de la paz" pero no haya enviado ni una palabra de cariño a los vecinos y comerciantes.

Respecto a los orígenes de los disturbios, los ha enmarcado en un escenario de 'guerra híbrida': "No es un acto de cuatro delincuentes que revientan una tienda, es consecuencia de una organización para delinquir y para reventar la ciudad de Barcelona".

Asimismo, ha sostenido que, si se han producido estos hechos, es porque existe un "caldo de cultivo" generado por, según él, la simpatía de la exalcaldesa de Barcelona y candidata del Frente Amplio a las generales, Ada Colau, y por los anteriores gobiernos de la Generalitat.

En este sentido, ha señalado a la permisividad de estas Administraciones con una serie de actividades que, según él, bajo la excusa de defender el derecho a la vivienda, entre otros aspectos, "se han ido organizando de determinada manera que han llegado a las consecuencias" que se vieron el sábado por la noche.

PERFIL

Albiol también ha hecho referencia al perfil de los detenidos en los disturbios, 128 en total: "Más de la mitad de los detenidos eran menores de edad y una parte muy importante de ellos eran personas o del Magreb o de segunda generación", ha afirmado.

"No podemos engañarnos ni taparnos los oídos a la evidencia", ha sostenido el dirigente popular, que ha relacionado los disturbios con el serio problema de integración a la sociedad de una parte de la población migrante que ha venido a vivir a España.

POLICÍA

Asimismo, ha lamentado los señalamientos al cuerpo de Mossos d'Esquadra y de Guàrdia Urbana por parte de algunos partidos políticos, y en especial de Colau, lo cual le parece "indignante" viniendo de una exalcaldesa de Barcelona.

De este modo, ha reclamado revisar protocolos de la policía para evitar que se produzcan sucesos como el del sábado: "No puede ser que la policía esté atada de manos, como estamos en estos momentos, y se examine más el movimiento de un policía que el problema real, que son los actos de pillaje que hemos visto".