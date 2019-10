El alcalde de Lleida habla de "escenas de pillaje" en comercios en los altercados del miércoles

Publicado 17/10/2019 18:31:59 CET

LLEIDA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha asegurado este jueves que en los altercados del miércoles en las protestas por la sentencia del 1-O "se produjeron escenas de pillaje en comercios" de la ciudad.

Tras presidir una reunión extraordinaria de la Comisión informativa de gestión de la seguridad y civismo, Pueyo ha afirmado en declaraciones a los periodistas que la noche del miércoles fue "más grave" que la del martes y ha cifrado en 80.000 euros los daños en contenedores quemados.

"No son los daños que más me preocupan, pero son 80.000 euros en contenedores quemados además de otros daños, y se han producido esta noche pasada escenas de pillaje en comercios y con un impacto importante en el mobiliario urbano", ha sostenido.

Pueyo ha insistido en que esta violencia "no representa a los hombres y a las mujeres que están en la prisión, que han recibido una sentencia de cien años" y ha remarcado que en los últimos las movilizaciones han sido pacíficas en Catalunya.

Ha agregado que el derecho "a manifestarse y a expresar la opinión y el disgusto y oposición a la dimensión de la sentencia (del juicio del 1-O) es democrático y ha de defenderse y preservarse".

"Nosotros estamos por la movilización pacífica y yo como alcalde y el conjunto de concejales y concejalas de la Paeria condenamos sin fisura los hechos violentos", ha recalcado Pueyo para quien los altercados perjudican más que benefician a la causa de los presos soberanistas.

En este contexto ha hecho un llamamiento a la sociedad leridana "para que defienda sus derechos y libertades y para que aísle la minoría violenta que tiene un impacto negativo sobre la imagen de Lleida".

El delegado de la Generalitat, Ramon Farré, por su parte, ha señalado que cree que no hace falta más agentes de los Mossos d'Esquadra y ha mostrado su confianza en el llamamiento que ha hecho el alcalde "a las familias y a la sociedad leridana".

"La seguridad es cosa de todos, no solo de los Mossos, no solo de la policía local o nacional, desde aquí hago un llamamiento a las familias y a la sociedad para que aíslen a quienes se comporten como no deben comportarse", ha dicho.