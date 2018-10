El alcalde de Tarragona volverá a presentarse a las elecciones municipales de 2019

Publicado 27/09/2018 19:00:08 CET

Josep Fèlix Ballesteros promete el transporte público gratuito para todos los tarraconenses

TARRAGONA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros (PSC), ha anunciado este jueves que optará a la reelección en las elecciones municipales de 2019, siempre que el partido le renueve la confianza en las primarias que deberán convocarse para elegir al candidato del partido socialista.

En rueda de prensa, ha admitido que dijo que este tercer mandato al frente del consistorio sería el último, pero lo ha repensado porque compañeros del partido y personas de "todas las tendencias políticas" le han animado a dar el paso.

"Me presento con mucha ilusión y con un gran proyecto. Lo que ha pasado en los últimos meses me ha cargado las pilas. Hoy le decía a alguien que estaba más como una moto que nunca. Tengo muchas ganas y he sentido mucho apoyo", ha expuesto.

Ha asegurado que no siente miedo de los "retos y dificultades" que supone tratar de revalidar el cargo, y ha recordado que en ninguno de sus mandatos ha tenido mayoría absoluta, por lo ha tenido siempre que negociar y buscar consensos.

También ha criticado a la oposición en el Ayuntamiento: "Hemos visto mucha critica y mucho desgaste pero ningún proyecto ilusionante", y ha asegurado que él sí tiene ideas renovadas para la ciudad de Tarragona, que el pasado verano organizó los Juegos Mediterráneos.

EQUIDAD Y SOSTENIBILIDAD

Ha prometido que entre sus nuevos proyectos está implementar el transporte público gratuito para todos los habitantes de Tarragona y de La Canonja, y ha añadido que no dará más detalles hasta una conferencia que tiene previsto para finales de año.

Ha defendido que se beneficiarán la equidad y la sostenibilidad: la primera porque repercutirá positivamente en las personas con menos recursos, y la segunda porque fomentará un menor uso del transporte privado por la ciudad.

Así, ha asegurado que Tarragona se convertirá en "la primera ciudad del Estado español y una de las pocas de Europa" en poner en práctica esta gratuidad.