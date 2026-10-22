Una alumna de la Escola de la Dona diseña el cartel de los Premis de Comunicació Local 2026

Cartel ganador de los Premis de Comunicació Local 2026. - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La estudiante del itinerario profesional de Ilustración de la Escola de la Dona, Natàlia Izard Martínez, ha ganado el concurso convocado por la Diputación de Barcelona para seleccionar el cartel oficial de los Premis de Comunicació Local 2026, informa la corporación en un comunicado este jueves.

La institución provincial ha apostado por primera vez por elegir a la autora entre el alumnado del centro formativo para "reconocer el talento artístico emergente", tomando así el relevo de creadores de larga trayectoria como Mariscal y Carme Solé Vendrell.

El jurado, integrado por miembros del Gabinete de Comunicación, de la Escola de la Dona y del área de Feminismos e Igualdad de la Diputación, ha concedido el primer premio a Izard por la "contundencia visual y la factura sólida y sencilla al mismo tiempo" de su obra.

Asimismo, el jurado ha otorgado el segundo premio a María del Carmen Picó Llorca por la originalidad y dinámica composición de su propuesta, mientras que el tercer premio ha recaído en Dagnay Tomas Martínez por su nivel de dibujo y armonía plástica.

El diseño seleccionado se convertirá en la imagen de los Premis de Comunicació Local 2026 y encabezará los diferentes soportes informativos y publicitarios de la convocatoria, mientras que la entrega oficial de los galardones a los profesionales y medios galardonados de ámbito municipal y comarcal ha quedado programada para el próximo 24 de noviembre.