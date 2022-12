El AMB aprueba definitivamente un Presupuesto de 2.470 millones para 2023

El crédito de gastos aumenta en un 18,7% y llegarán a 1.176.810.097 euros



BARCELONA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Metropolitano del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprobado este martes de forma definitiva los Presupuestos generales de la administración para 2023 con un importe de 2.470 millones de euros de gastos y 2.491,4 millones de ingresos, con un incremento del 12,8% y del 13,8% respectivamente en relación a 2022.

Las cuentas han contado con el apoyo de PSC, En Comú Guanyem, ERC y Junts; los votos en contra de PP, Cs, Valents y la concejal no adscrita, Marilén Barceló; y las abstenciones de Compromís y Acord per Torrelles, Guanyem Badalona en Comú, Ara Decidim Ripollet y Endavant Sant Just, ha informado el AMB en un comunicado.

Con estas cuentas se formula un superávit inicial de 21,5 millones y dan cumplimiento a las medidas de saneamiento aprobadas para corregir el remanente de tesorería negativa para gastos generales de la liquidación del 2021.

En cuanto al presupuesto estricto del AMB, los estados de ingresos y de gastos suman un total de 1.198.369.683 euros y 1.176.810.097 euros respectivamente, y crecen un 20,91% y un 18,73% respecto al 2022.

INGRESOS Y GASTOS

Los principales ingresos que incorpora el presupuesto son el tributo metropolitano (132,3 millones), la tasa metropolitana de tratamiento de residuos (141,1 millones), la aportación de la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de 172,8 millones, y las aportaciones municipales sobre la participación en los tributos del Estado con 145,8 millones, entre otros.

En cuanto a los gastos, se prevén 111 millones para el Plan de inversiones metropolitano, 50,3 millones para el Plan de sostenibilidad ambiental, 177,7 millones para la gestión indirecta de transporte público y 201,5 millones para la prevención y gestión de residuos, entre otros.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Con este presupuesto, el AMB quiere dar cobertura al desarrollo de las diferentes líneas estratégicas como el apoyo a la economía productiva y el impulso a la ocupación y la economía social y solidaria, con el plan metropolitano de inversiones, el de apoyo a las políticas sociales municipales, el de sostenibilidad ambiental y el programa de actuación integral para barrios.

También quiere seguir abordando cuestiones de movilidad como el plan de movilidad sostenible, la gestión y mantenimiento del territorio y de las rondas de Barcelona, los títulos sociales de transporte y nuevos proyectos como el servicio de bicicleta AMBici, además de cubrir ámbitos de urbanismo, vivienda, ecología y proyectos de solidaridad y cooperación internacional.