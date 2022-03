El AMB impulsará un sistema integral de seguridad metropolitana

BARCELONA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) impulsará un sistema integral de seguridad metropolitana con la finalidad de conseguir la coordinación y cooperación entre todos los cuerpos policiales de los municipios que integran la metrópolis.

Así lo ha anunciado el vicepresidente ejecutivo del AMB, Antonio Balmón, en la conferencia 'Un compromiso por la ciudad metropolitana' organizada por RethinkBCN de Foment del Treball en el marco del ciclo de diálogos 'Fer metrópolis', han informado ambas instituciones en un comunicado este lunes.

"El AMB está preparada para liderar, orientar e impulsar un sistema integral de seguridad metropolitana", ha dicho Balmón, que ha añadido que es una firme determinación del ente metropolitano y ha recordado que 12 municipios de la zona ya comparten un sistema inteligente de seguridad y prevención denominado M7.

También ha detallado que el objetivo es contribuir a la prevención de la violencia en el espacio público y asegurar su erradicación: "El espacio público y la convivencia no se pueden degradar, no nos lo podemos permitir. Y las políticas de seguridad no se pueden desarrollar solo a escala local", ha añadido.

Asimismo, ha concretado que el AMB abrirá un diálogo con las administraciones públicas afectadas (Generalitat y Gobiernos locales) e impulsará la coordinación y cooperación entre las diferentes policías locales.

También promoverá planes de seguridad nocturna con despliegue de cámaras, refuerzo del alumbrado público, erradicación de rincones inseguros, servicios de vigilancia nocturna, paradas a demanda de buses nocturnos y creación de mapas de espacios urbanos seguros, además de elaborar planes de prevención específicos para las zonas del litoral y los espacios naturales metropolitanos.

El anuncio se fundamenta en el artículo 14 de la ley del AMB, que contempla la actuación metropolitana en beneficio de la cohesión social y territorial y prevé políticas en materia de convivencia ciudadana.

COMPROMISO METROPOLITANO

Por otro lado, Balmón también ha puesto en valor los retos y potencialidades de la metrópolis y ha argumentado que es necesario un compromiso metropolitano para hacer frente a los desafíos estratégicos del presente y del futuro.

Durante el acto, también ha intervenido el presidente del consejo de patrocinadores de la Societat Barcelonina d'Estudis Econòmics i Socials de Foment del Treball y presidente de Agbar, Àngel Simon, que ha destacado que "es fundamental avanzar en una mayor articulación del área metropolitana de Barcelona, que permita a los municipios que la componen el actuar conjuntamente ante los retos actuales".

La conferencia ha contado también con la presencia del expresidente de la Generalitat, José Montilla; así como el primer secretario del PSC, Salvador Illa; el vicepresidente primero de la Diputación de Barcelona, Jaume Collboni; y diversos alcaldes de los municipios del área metropolitana.