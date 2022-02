Americana Film Fest contará con 48 producciones y dedicará una retrospectiva a Tim Sutton

BARCELONA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El festival de cine independiente norteamericano Americana Film Fest celebrará su novena edición entre el 15 y el 20 de marzo en Barcelona, del 24 al 27 de marzo en Madrid y en la plataforma Filmin, con una programación que incluye 33 largometrajes y 15 cortometrajes, y dedicará un homenaje retrospectivo al director Tim Sutton.

El festival se abrirá con la proyección del estreno en España de 'La aspirante' (The Novice), de la debutante Lauren Hadaway, montadora de sonido de películas como 'Whiplash', y que ha recibido cinco nominaciones en los Independent Spirit Awards.

La película cuenta con Isabelle Fuhrman ('La huérfana') como protagonista y presenta un retrato psicológico sobre la obsesión por ganar en el mundo del deporte.

La clausura del Americana Film Fest irá a cargo de 'Nine days', de Edson Oda, película ganadora del premio a mejor guión en el Festival de Sundace que, producida por Spike Jonze, fabula sobre el destino de las almas.

El festival contará también con títulos como 'Jockey', de Clint Bentley, 'Zola', de Janicza Bravo; 'Mass', de Fran Kranz; 'Ascension', de Jessica Kingdon: 'We were once kids', de Eddie Martin, y 'El planeta', coproducción hispanoestadounidense dirigida por la argentina Amalia Ulman.

El homenaje retrospectivo de esta edición del festival recaerá en el director Tim Sutton, de la que la Filmoteca de Catalunya programará la práctica totalidad de sus películas, consideradas una de las voces más personales del indie.

Sutton visitará el American Film Fest, en un año que también contará con Noah Dixon, codirector de 'Poser', y el canadiense Philoppe Grégoire, director de 'El ruido de los motores'.