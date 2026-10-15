AMIC abre las convocatorias a sus concursos de creación audiovisual y literario dirigidos a jóvenes

La entrega de premios de la 18 edición de AMIC-Ficcions - AMIC

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

L'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (AMIC) pone en marcha la 5 edición del concurso audiovisual y la 19 del certamen literario, con las inscripciones ya abiertas, que se dirige a jóvenes de entre 14 y 18 años.

A través de AMIC-Directes y AMIC-Ficcions, ambas iniciativas promueven el catalán como lengua de creación y comunicación en espacios vinculados a los intereses de la juventud, desde la literatura hasta plataformas como Twitch y YouTube, informan AMIC en un comunicado este jueves.

Más de 60.000 jóvenes han participado a lo largo de los años en pasadas ediciones de los proyectos y, en las del año pasado, AMIC-Directes reunió a más de 870 estudiantes y AMIC-Ficcions, casi 4.000, tanto de Catalunya como de Balears, Comunitat Valenciana y Aragón.

La 5 edición de AMIC-Directes invita a los participantes a convertirse en creadores de contenidos audiovisuales en catalán a través de Twitch o YouTube y los jóvenes tienen tiempo hasta el 16 de noviembre de 2026 para registrarse y presentar sus proyectos.

La 19 edición de AMIC-Ficcions lleva el nombre 'L'aventura de crear històries', en la que los participantes (que tienen tiempo para presentar sus escritos hasta el 28 de enero de 2027) tendrán que desarrollar una historia propia en tres capítulos, individualmente o en grupos de hasta tres personas.