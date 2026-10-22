La ANC celebra la amnistía pero pide avanzar en la independencia: "Aquí no termina nada"

El presidente de la ANC, Josep Vila - KIKE RINCON - EUROPA PRESS

BARCELONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ANC ha celebrado la aplicación de la amnistía a los lideres independentistas condenados por el 1-O y que se levantaran las órdenes de detención al expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, y los exconsellers Toni Comin y Lluís Puig, pero pide avanzar en la independencia: "Aquí no termina nada".

"El conflicto, sin embargo, no se ha resuelto y los independentistas estamos. No hemos dejado de estar. Aquí no termina nada. La amnistía no cierra el proceso de independencia, debe permitir continuarlo con más determinación", ha destacado en un comunicado.

Según la entidad, ya advirtieron de que la amnistía era una "trampa para blanquear el Estado, normalizar la situación en Catalunya y desmovilizar el movimiento independentista", y defienden que los motivos para ser independientes siguen plenamente vigentes.

"Ahora es el momento de intentarlo de nuevo, sin excusas ni desviaciones. Es el momento de volver a concentrar todos los esfuerzos en el objetivo pendiente. Es el momento de comprometerse con la independencia", subrayan.

También ha criticado que los socialistas aplaudan la amnistía "en un ejercicio de cinismo político en su máxima expresión, dado que Pedro Sánchez aseguró que llevaría a Puigdemont a rendir cuenta ante la justicia española, y Salvador Illa proclamaba que 'ni amnistía ni nada de esto".