La ANC da "un toque de atención" a JxCat y ERC y pide no pactar con el PSC en la Diputación

Publicado 10/07/2019 20:40:17 CET

Les pide no apoyar a Sánchez y demostrar que España es "ingobernable" si no resuelve el conflicto

BARCELONA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidente de la ANC, Elisenda Paluzie, ha explicado este miércoles que la manifestación convocada ante las sedes de ERC y JxCat --en la calle Calàbria de Barcelona, una en frente de la otra-- son "un toque de atención" y ha exigido a JxCat no pactar con el PSC en el pleno del jueves para decidir la gobernabilidad de la Diputación de Barcelona.

En declaraciones a los periodistas al inicio de la protesta, ha explicado que los votantes de estos dos partidos "no pueden tender de ninguna manera la división y estos pactos con los dirigentes de la represión".

"Es muy difícil y esto desanima y desmotiva muchísimo a la base que sustenta a los partidos independentistas, por lo tanto se trata de un toque de atención. Todavía están a tiempo de revertir determinados de estos pactos y esperamos que hagan una reflexión", ha dicho.

Preguntada por si piden revertir el pacto de la Diputación o todos los pactos de ambas formaciones con los socialistas, ha contestado que "si se revirtiera el pacto la gente retomaría una cierta ilusión en su clase política".

Sobre el resto, ha dicho que también sería una posibilidad, pero ha afirmado que en el pleno de la Diputación de Barcelona del jueves "hay un voto y tienen la posibilidad de gobernar juntos".

Considera que de momento la división entre ambos partidos no ha pasado factura al independentismo, ya que sostiene que los últimos resultados electorales lo avalan: "ERC ganó las elecciones españolas en Catalunya, JxCat ganó las europeas y ERC ha ganado las municipales. De momento no, pero es un toque de atención porque no podéis hacer cosas que la gente no va a entender".

Paluzie opina que la gente puede llegar a entender que el objetivo de la independencia se haga de una manera concreta o "más lento, pero lo que no pueden entender es que se tomen decisiones contradictorias con este objetivo".

Ha recordado que mucha gente les votó, que participan en la caja de solidaridad, que acompañan a los presos del 1-O y que rechazan los pactos con los socialistas: "Este partido, el PSC en Catalunya y el PSOE en España, que mantiene las acusaciones de sedición por parte de la Abogacía del Estado, que no hace absolutamente nada en términos de la represión política que no cesa".

INVESTIDURA DE SÁNCHEZ

Más allá de los pactos tras las elecciones municipales, la líder de la ANC también ha exigido a los partidos que sostienen al Govern no apoyar ninguna investidura en el Gobierno central, cuando quedan doce días para el pleno de investidura fijado por el presidente en funciones, Pedro Sánchez.

"El movimiento político independentista tiene que entender que el mejor mensaje --y ahora no estoy hablando de los pactos de la Diputación, que son vergonzosos, sino de los posibles pactos que puede haber a nivel del Gobierno del Estado-- que se puede dar al mundo es que España es ingobernable si no resuelve el conflicto catalán, si no se inicia el diálogo para resolver el conflicto catalán", ha zanjado.