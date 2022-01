Antifrau afirma que ninguno de sus trabajadores ha pedido nunca la 'licencia de edad'

BARCELONA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Antifrau de Catalunya ha afirmado este martes que ninguno de sus trabajadores ha pedido nunca acogerse al régimen especial por 'licencia de edad', por lo que el organismo nunca lo ha concedido ni ha dictado resoluciones sobre éste asunto.

Lo ha explicado en un comunicado este martes a raíz de las informaciones sobre éste régimen especial que permite que funcionarios del Parlament --y en algunos casos de órganos adscritos a la Cámara, como lo es Antifrau-- sigan cobrando pese a no trabajar.

El comunicado señala que la normativa interna de Antifrau no contempla éste régimen y recuerda que "no tiene personal funcionario propio, sino que es personal funcionario de otras administraciones públicas prestando servicios a la Oficina, por lo que no se encuentra en el mismo supuesto que el del Parlament o la Sindicatura de Cuentas".

Respecto al cálculo de trienios, Antifrau ha explicado que desde su creación ha aplicado el mismo sistema, que distingue entre personal laboral y funcionario.

El personal laboral de Antifrau percibe los trienios en función de lo que estipula su contrato laboral, que remite a los importes fijados para el personal laboral al servicio de la Generalitat.

En cambio, el personal funcionario percibe los trienios meritados en otras administraciones por el importe fijado para cada trienio en la administración donde lo meritaron, y los trienios que meritan en Antifrau los cobran por un 5% del sueldo.

Por eso, Antifrau ha remarcado que aplica el régimen de trienios habitual en la administración pública, que "es diferente del que se aplicaba hasta hace poco en el Parlament y en otras instituciones dependientes del mismo".