Antonio Najarro se despedirá del Ballet Nacional de España en el Liceu con un doble programa

Publicado 30/07/2019 14:30:11 CET

"Hemos logrado darle esa visibilidad a la danza española y al Ballet de España"

BARCELONA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director del Ballet Nacional de España (BNE), Antonio Najarro, finalizará su etapa al frente de la compañía estatal en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona después de ocho años con el doble programa 'Zaguán' y 'Alento', de danza flamenca y un compendio del estilo de Najarro como creador, que podrán verse desde este miércoles y hasta el sábado.

En rueda de prensa este martes, Najarro ha explicado que la doble propuesta tiene un "contraste marcado" por una primera parte con una coreografía de corte flamenco, y una segunda que aúna las producciones creadas por su compañía privada en un solo espectáculo, en una traducción literal de sus sentimientos al escuchar la música de Fernando Egozcue.

Con música del guitarrista Jesús Torres, 'Zaguán' es un ballet flamenco donde diferentes artistas del panorama actual, como Mercedes Ruiz, La Lupi y Marco Flores, muestran su vocabulario, su estilo y su sello personal como creadores.

Sobre 'Alento', con vestuario diseñado por la catalana Teresa Helbig, ha avisado de que es un mensaje muy claro de su estilo como creador a base de danza clásica española, "con una mirada muy personal, inspirada por la mirada de Fernando Egozcue", en referencia al compositor argentino, que ha creado una música con reminiscencias del tango, del blues, jazz, percusión y piano.

MANDATO AGOTADO

Sobre su despedida del ballet, en el que ha agotado el mandato, Najarro ha afirmado: "Dejo el BNE con una sensación muy grande de satisfacción. Creo que hemos logrado darle esa visibilidad a la danza española y al ballet de España, posicionándolo en un lugar de excelencia".

Sobre su futuro ha dicho que retomará su compañía privada, con cuidado y mimo para que tenga la durabilidad necesaria: "Soy coreógrafo que coreografío a un número de bailarines. Tengo la necesidad de un cuerpo de baile generoso".

Ha destacado que han pasado una treintena de coreógrafos por la compañía y que han repuesto muchas obras de repertorio, dando paso también a la nueva creación, lo que ha ido nutriendo al BNE: "Está para defender lo que le echen", ha dicho Najarro, que ha considerado que hay un gran asentamiento de seguridad entre sus bailarines.

Sobre su aprendizaje en el BNE ha explicado: "He aprendido a apostar por la calidad de cada miembro del ballet por encima de todo. Son muchos bailarines, y cada bailarín quiere tener su espacio", ha descrito.

"Me he tenido que enfrentar a unas condiciones de contratos que no soy yo el que los decide y que son precarios", ha sostenido el coreógrafo, que ha asegurado haber tratado de sacar el máximo partido de sus bailarines porque ellos lo merecen.

El compositor de 'Alento', Fernando Egozcue, ha descrito que la pieza tiene música argentina y notas relacionadas con el jazz, músicas populares, una composición que interpretará la Orquestra Simfònica del Vallès bajo la batuta del director de orquesta Manuel Coves, quien ha dicho que es un espectáculo diferente en el que no es fácil encontrar unos músicos que interpreten esta música "tan rítmica".