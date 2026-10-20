Aprobado el plan catalán contra las ciberestafas, con un nuevo asistente de IA para la ciudadanía

El jefe de la Comissaria General de Tecnologies de la Informació i la Comunicació de los Mossos, el comisario Miquel Àngel Garcia Alvira, y la directora de la Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Laura Caballero - EUROPA PRESS

BARCELONA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado el plan estratégico contra las ciberestafas, el segundo delito más denunciado en Catalunya con 53.577 hechos registrados hasta este mes de agosto (unos 220 diarios), cuya estrategia (trabajada conjuntamente con los Mossos d'Esquadra y la Agència de Ciberseguretat de Catalunya) también contempla un nuevo asistente de IA para ayudar a la ciudadanía ante las amenazas digitales.

El plan se ha aprobado tras el Consell Executiu de este martes con el objetivo de incrementar la capacidad policial para detectar, analizar e investigar estos fraudes; aumentar la protección ciudadana con campañas preventivas y de concienciación; reforzar la coordinación con los actores del sector público y privado que son "clave", y explorar tecnologías avanzadas para anticipar nuevas formas de estafa y mejorar la capacidad de respuesta, ha informado el Govern en un comunicado.

La ACC ha puesto en marcha el Servei Públic de Ciberseguretat a la Ciudadanía con una inversión inicial de 1,8 millones de euros para fortalecer la capacitación de las personas ante las amenazas digitales.

En cuanto al asistente de IA, será accesible a través del portal web de la Agencia de Whatsapp con el objetivo de ayudar a la ciudadanía a identificar estafas virtuales y a determinar si la persona ha podido ser víctima.

Por otro lado, el plan contempla la creación de la Comissaria Virtual de la policía catalana, que se pondrá en marcha a partir de este noviembre y servirá para recoger denuncias principalmente relacionadas con ciberestafas.

103 MILLONES ESTAFADOS HASTA AGOSTO

La policía catalana mantiene la alerta sobre esta tipología delictiva, que en 2024 alcanzó una cierta estabilización en número de denuncias, si bien el comisario ha advertido que, a pesar de ser un delito transnacional que se puede producir desde cualquier parte del mundo, sigue siendo un delito "infradenunciado".

Durante los primeros 8 meses del año el impacto económico en Catalunya ha sido de 103 millones de euros, si bien entre 2024 y 2026 la cifra asciende hasta los 490 millones.

Respecto al tipo de ciberestafa más habitual, los Mossos advierten de que el más reproducido (en este caso los cargos bancarios fraudulentos) no tiene por qué ser el que más perjuicio económico genera (las transacciones bancarias), si bien también hay otras tipologías como las suplantaciones o las modalidades como el 'smishing' (mensajes de texto) o 'vishing' (llamadas trampa).