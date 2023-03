Aragonès se abre a aprobar un "decreto complementario" de sequía tras la cumbre del 31 de marzo

PSC, Junts y comuns dejan en el aire el decreto de sequía y acusan al Govern de no negociarlo con ellos



El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se ha abierto a aprobar un "decreto complementario" sobre sequía después de la cumbre del 31 de marzo y ante las críticas de PSC, Junts y comuns de no haber negociado con los grupos parlamentarios el decreto de medidas urgentes contra la sequía cuya convalidación está en el aire y se debate este miércoles en el pleno del Parlament.

En la sesión de control en el hemiciclo, el presidente catalán ha asegurado que compartió el contenido del decreto de sequía con el grupo socialista y con entidades municipalistas "15 días antes" de aprobarlo en el Consell Executiu.

Así se ha pronunciado Aragonès ante las críticas del primer secretario del PSC y jefe de la oposición, Salvador Illa, que ha avisado de que no tienen decidido su sentido de voto y que decidirán tras escuchar a la consellera de Acción Climática, Teresa Jordà, en el debate sobre la convalidación.

Tampoco ha aclarado su sentido de voto el presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, mientras que el portavoz de los comuns, David Cid, ha avanzado que se abstendrán y harán una "oposición contundente", ya que le han reprochado que no ha contado con los grupos parlamentarios a la hora de elaborar el decreto.

"No pueden decirnos que no hemos hablado antes, pero no podemos esperar eternamente", ha afeado Aragonès a Batet, que ha concretado que hubo una reunión del Govern con diputados de Junts el 14 de febrero para tratar este tema.

En el mismo sentido, Aragonès ha afirmado que se habló con los comuns antes de aprobar el decreto: "No podemos quedarnos de brazos cruzados", y ha destacado que la Generalitat cuenta con una planificación sobre el agua, con un plan hidrológico, que asegura que se cumple en plazo, ante la acusación de Cid de no tener un plan ecológico.

TRAMITARLO COMO PROYECTO DE LEY

El presidente catalán ha pedido a los diputados que reflexionen su voto porque si tumban el decreto "las obras de emergencia de los entes locales deberán esperar meses", y también ha destacado que el Govern está abierto a tramitarlo como proyecto de ley y ha insistido en que se podrá incorporar un nuevo decreto complementario con las conclusiones extraídas de la cumbre.

Aragonès también ha defendido que este decreto "no es fiscalizador, sino que invita a los municipios a usar todas las herramientas, como la contratación de emergencia", después de que Illa le haya reprochado que se trata de una norma fiscalizadora en lugar de fijar inversiones.

HARD ROCK

La diputada de la CUP Laia Estrada le ha reclamado que revoque la licencia del Hard Rock a raíz de la información publicada por el semanario 'La Directa' que explicaba que se había concedido la licencia de este proyecto a una sociedad lleva desde 2011 sin actividad y que su fundador fue condenado por fraude fiscal y falsificación documental, y estuvo relacionado con la trama Gürtel, el caso Noós y el escándalo de Nueva Rumasa.

El presidente del Ejecutivo catalán ha sostenido que el proyecto "viene de una Ley aprobada por el Parlament que autorizaba la creación de estos centros turísticos", y ha añadido que se produjo un concurso público y una concesión de licencias que cumplió con los procedimientos.

Aragonès ha subrayado que se está haciendo el seguimiento y "si se determina que alguna actuación no es correcta, se procederá a enmendar", y ha destacado que es un proyecto de largo recorrido y que el Govern sigue los procedimientos previstos.

El presidente ha avisado de que "cualquier otra opción que fuese tirar atrás en el proyecto comportaría una indemnización de lucro cesante de centenares de miles de euros" que debería aportar la Generalitat.