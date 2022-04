Aragonès avisa de que si la candidatura de JJ.OO. no prospera se pidan responsabilidades a Aragón

Batet (Junts) anuncia que harán campaña por el sí en la consulta

BARCELONA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha avisado este miércoles de que si la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 no tira adelante se deberán pedir responsabilidades al Gobierno de Aragón por desmarcarse del acuerdo suscrito por el Govern, el Ejecutivo central y el COE.

"Aragón no lo ha suscrito. Si esto no tira adelante, no pida responsabilidades a la Generalitat, ni al COE ni al Gobierno del Estado. Supondrá que con estas instituciones no compartimos buena parte de la ideología política, pero hemos podido llegar a un acuerdo. Quien se ha desmarcado no hemos sido nosotros", ha constatado en la sesión de control en el Parlament en respuesta al líder de Cs en Catalunya, Carlos Carrizosa.

Carrizosa ha acusado a Aragonès de poner en riesgo la candidatura de los JJ.OO. y de tener miedo de que haya "otro éxito" en Catalunya como el de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992 al no querer, a su juicio, pactar una candidatura conjunta y en pie de igualdad con Aragón.

"Asúmalo, los catalanes nos entendemos con los aragoneses y con el resto de compatriotas españoles. Deje de jugar a ser un Estado, asuma la realidad de lo que será Catalunya en 2030: una comunidad autónoma que ustedes están tratando de arrebatarnos y entrar en decadencia", ha asegurado.

En este sentido, el dirigente de Cs cree que Aragonès está intentado boicotear una alianza con Aragón y ha criticado que se someta a consulta la decisión sobre la celebración de los JJ.OO. "a seis comarcas que tienen la misma población que Castelldefels".

"RESPETO" PARA LOS CIUDADANOS DEL PIRINEO

"¿Puede tener un poco de respeto para los ciudadanos del Pirineo? ¿Que pasa si son tantos habitantes como Castelldefels? ¿No pueden tener opinión y manifestarla sobre la conveniencia de un proyecto que tendrá impacto sobre su territorio? ¿O es que porque son pocos no los tenemos que tener en cuenta?", ha preguntado Aragonès.

El presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, también se ha referido a la candidatura de los JJ.OO. de Invierno, que cree que son una nueva oportunidad que deben aprovechar para impulsar las comarcas de la zona y para proyectar Catalunya al mundo como, a su juicio, pasó con los Juegos Olímpicos de 1992.

También ha celebrado que la doble consulta ciudadana, que el Govern ha convocado para el 24 de julio, incluya a las 9 comarcas implicadas directa e indirectamente en el acontecimiento, y ha anunciado que Junts hará campaña en favor del sí: "Sí a los Juegos y a los Pirineos porque decimos sí a Catalunya".

Aragonès ha agradecido la posición de Junts sobre la candidatura y la consulta con la voluntad de trabajar para que el proyecto "se haga realidad y revierta en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos".

RAMADÁN Y PASCUA

El presidente de la Generalitat también ha aprovechado la sesión de control para felicitar el Ramadán a los musulmanes y el domingo de ramos y la Pascua a la comunidad cristiana después de que el líder de Vox en Catalunya, Ignacio Garriga, le haya emplazado a asumir "el fracaso de las sociedades multiculturales" y de perjudicar a los ciudadanos con su acción política.

Tras asegurar que Catalunya es diversa, Aragonès ha apuntado que trabajan por la igualdad de oportunidades y contra la pobreza, y ha añadido: "Cuando hay pobreza y desigualdad, quién gana en Marsella es el Frente Nacional. Trabajamos para que el Frente Nacional de aquí, Vox, no gane nunca".