Aragonès convocará el Pacte Nacional per la Llengua a principios de 2022 tras la sentencia del TS

Asegura que respetará el margen de dos años a la mesa de diálogo pactado con la CUP

BARCELONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciado este viernes que el Govern convocará el Pacte Nacional per la Llengua a principios de 2022 para "crear un consenso amplio" a favor de la inmersión lingüística después de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que ratifica que un 25% de las clases en las escuelas catalanas deben ser en castellano.

En una rueda de prensa organizada por la Facultad de Comunicación de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), en la que han preguntado estudiantes de Periodismo que elaboran el Diari de Barcelona, ha defendido que el Govern no cambiará el modelo lingüístico de las escuelas catalanas, por lo que ha avisado de que no instarán a los centros a cambiarlo y darán "cobertura buscando caminos de blindaje jurídico" a los profesores para mantener la inmersión lingüística.

Aragonès ha sostenido que no responsabilizarán a los docentes de cómo gestionar la sentencia del Tribunal Supremo (TS), y ha asegurado que será responsabilidad del Govern "asumiendo las responsabilidades jurídicas y políticas para garantizar al modelo actual".

El jefe del Ejecutivo catalán ha argumentado que hace 40 años hubo un consenso a favor de la inmersión lingüística pero cree que muchos de los objetivos no se han cumplido y ve necesario un "nuevo paso adelante".

Así, ha apostado por potenciar el catalán como lengua de uso social, especialmente en el sector audiovisual y educativo, por lo que ha llamado a lograr un nuevo consenso social y político para lograrlo y cree que esto es lo que debe conseguirse en el Pacte Nacional per la Llengua.

URGE A REFORMAR LA CCMA

Además, ha apuntado la necesidad de reformar la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) para "poner TV3 al día" y dar una nueva oferta audiovisual en catalán para nuevos públicos.

Esta reforma pasa por un acuerdo entre el PSC, ERC y Junts, que ve "absolutamente imprescindible", y ha pedido a todos los grupos a ceder para favorecer un pacto.

ACUERDO CON LA CUP

Preguntado por qué sirve la mayoría independentista después de la falta de acuerdo en los Presupuestos, Aragonès ha defendido que la mayoría no desaparece en el Parlament y ha abogado por rehacer una "estrategia compartida, realizable y viable", y ha señalado que la suya es la negociación con el Gobierno central para una resolución del conflicto basada en el referéndum y la amnistía.

En este sentido, ha recordado que el acuerdo de investidura con la CUP contempla dar un margen de dos años a la mesa de diálogo y ha asegurado que lo respetará, por lo que el rechazo de los 'cupaires' a las cuentas no implicará que finalice este pacto: "Lo respetaré y de aquí dos años llevaremos los resultados de la mesa de negociación, los explicaremos y evaluaremos si se tiene que mejorar o no, cómo debe continuar o si se decide que no debe tirar adelante".

Al ser preguntado por si optará a la reelección en la próxima legislatura o si el candidato de ERC debería ser el líder del partido, Oriol Junqueras, si el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tumba su inhabilitación, ha contestado que su proyecto como presidente "no es de una sola legislatura, va mucho más allá", ya que considera que muchos proyectos de transformación social para reforzar el estado del bienestar, luchar contra las desigualdades y resolver el conflicto catalán necesitan más de un mandato.

Ha dicho que esto es independiente de los nombres que pueda haber al frente de las responsabilidades del Govern y que, si Junqueras puede presentarse a las próximas elecciones, querrá decir que "se habrá acabado la represión".