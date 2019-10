Aragonés (CUP) ve que la moción de censura "responde a una actuación del aparato del Estado"

Publicado 07/10/2019 18:57:20 CET

Roldán: "Iba a ser muy raro que apoyaran a la democracia"

BARCELONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de la CUP en el Parlament Vidal Aragonés ha tachado este lunes de farsa la moción de censura presentada por Cs porque considera que es electoral y electoralista, y porque "responde a una actuación del aparato del Estado".

Durante su intervención en el Parlament, Aragonés ha explicado que Cs busca con esta moción "criminalizar al presidente de Catalunya, a los grupos de Govern, a los grupos independentistas, y al conjunto del pueblo de Catalunya".

Para Aragonés, las intervenciones del portavoz de la formación naranja, Carlos Carrizosa, y la de su líder, Lorena Roldán, han estado marcadas por las palabras violencia y terrorismo, y ha ironizado: "No les vimos tan indignados con la violencia cuando se agredía a catalanes por votar".

Asimismo, ha advertido de que, aunque la CUP votará en contra de la moción "porque no le harán nunca el juego a aquellos que quieren dividir y violentar la sociedad catalana", eso no quiere decir que estén de acuerdo con lo que ha hecho el Govern en esta legislatura.

"Este Govern manifestó que el sentido de la presente legislatura era de la restitución a la constitución. No hemos visto nada de restitución y nadie piensa que acabaremos esta legislatura con la constitución", ha reprochado el dirigente 'cupaire'.

A pesar de ello, ha dicho que nunca negarán la "solidaridad antirrepresiva" y que quieren trabajar en una unidad estratégica del independentismo que no sea para renunciar sino para avanzar en el proceso de construcción nacional.

Aragonés ha asegurado que Cs ha bloqueado 57 leyes de carácter social y les ha recriminado que su propuesta política sólo es España: "¿Qué nos tienen que contar aquellos que nos acusan de nacionalistas? ¿De qué habláis vosotros? España, España, España. Esta es vuestra propuesta política".

El portavoz de la CUP también ha reprochado al PSC que "está muy bien que no voten a favor" de la moción, pero les acusa de haber provocado el adelanto electoral buscando gobernar con Cs tras los comicios, y ha recalcado que su formación no regalará los votos al PSOE en el Congreso de los Diputados.

LORENA ROLDÁN

En su turno de réplica, Roldán ha afirmado que no le sorprende que la CUP no vote a favor de la moción de censura porque sería muy raro que apoyara a la democracia: "Allí donde está la CUP se sabe dónde está lo malo para España, lo malo para la igualdad y lo malo para los españoles", ha clamado la líder de Cs en Catalunya.

También les ha acusado de ir al Congreso de los Diputados a bloquear la gobernabilidad y ha insistido en que la CUP es exactamente lo contrario a lo que quieren ser en Cs: "Son antisistema, antiespañoles, son antitodo".

En la contraréplica, Vidal Aragonés ha aclarado que no son antisistema, sino anticapitalistas, y que no son antiespañoles, sino que van a "romper con el Estado español", pero que no tienen ningún elemento para separarse de los españoles porque aquello que les une con los españoles no es la bandera rojigualda, sino ser de clase trabajadora, de clase popular y una historia de lucha, en sus palabras.