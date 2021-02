Aragonès (ERC): en mi Govern no habrá corruptos ni los que "reparten carnés ideológicos"

Replica a Calvo: "¿Qué fascismo? El que tiene sentado delante en el Congreso. ¿No ven a la ultra derecha?"

BARCELONA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Generalitat en funciones y candidato de ERC a la Presidencia, Pere Aragonès, ha afirmado este viernes que, si gobierna tras el 14F, en su Govern no habrá nadie que no defienda la autodeterminación, que sea corrupto ni aquellos que "reparten carnés ideológicos o de identidad", aunque no se ha referido explícitamente a nadie en concreto.

En un mitin en el Parc del Clot de Barcelona ante unas 150 personas, ha defendido que en su Govern cabe "todo el mundo que quiera sumar por la libertad de este país" y que quiera avanzar hacia la independencia y políticas de izquierdas.

"Quien esté en contra de un referéndum no estará en el Govern de la vía amplia. Quien no esté a favor de la amnistía no puede participar en el Govern de la vía amplia. Quien no tenga un compromiso de servicio público incuestionable no podrá formar parte de este Govern. En el Govern de la vía amplia no habrá espacio para la corrupción ni para aquellas posiciones que reparten carnés ideológicos o de identidad", ha sentenciado.

"MENTIRAS INTERESADAS"

Aragonès también ha vuelto a decir que no pactará con el PSC: "Con el PSC y el 155, ERC no tiene nada que hacer en las instituciones de Catalunya. Ni por activa ni por pasiva".

Así, ha reprochado a aquellos que "siembran dudas desde el independentismo" de un posible tripartito, en alusión velada a Junts, y ha sostenido que lo hacen por miedo a una victoria de los republicanos o para desgastarlos.

"Pido que se acaben las mentiras interesadas", y ha apelado a concentrar el voto independentista en ERC porque considera que es el único partido capaz de derrotar a los socialistas.

Asimismo, Aragonès ha replicado a la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, después de que haya criticado al líder republicano, Oriol Junqueras, por pedir concentrar el voto para detener a la ultraderecha: "Escuchamos ayer a algún líder de ERC decir que hay que aglutinarse detrás de ERC para luchar contra el fascismo. Memoria democrática. ¿Qué fascismo? Estamos en una democracia que solo toca apuntalarla, mejorarla y llevarla a las siguientes generaciones".

"¿Qué fascismo? El que tiene sentado delante en el Congreso. ¿No ven a la ultra derecha? ¿Que no ven cómo son?", ha clamado Aragonès, que ha vuelto a acusar a los socialistas de estar blanqueando a Vox, ya que cree que quieren aceptar sus votos para lograr la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

Por eso, ha reclamado una victoria de ERC porque cree que es la única manera de evitar que Vox facilite la investidura de Illa: "Si pueden lo harán. No tienen que poder".

"UN VALLS CON VOX"

También ha explicado que el concejal de BCN Canvi en el Ayuntamiento de Barcelona Manuel Valls le ha interpuesto una demanda por haberlo tachado de xenófobo: "No me callarán. A mi no me calla nadie, ni los monárquicos ni la Guardia Civil ni la extrema derecha".

El candidato de ERC ha recordado que los comuns y el PSC aceptaron los votos de Valls para evitar que el republicano Ernest Maragall fuera alcalde de Barcelona, y ha advertido de que los socialistas quieren repetir la misma operación pero con Vox: "Quieren hacer lo que hicieron con Manuel Valls pero con Vox. Quieren hacer un Valls con Vox", y ha asegurado que ERC no trafica con votos de la extrema derecha, en sus palabras.

ROMEVA Y VILALTA

El exconseller Raül Romeva ha apelado a los indecisos a votar a ERC porque defiende que es el mejor proyecto y más necesario para Catalunya: "Si alguien todavía duda de que el 14 de febrero la victoria tiene que ser para ERC le volvéis a explicar una y otra vez hasta que sea imposible que nadie dude de que este es el mejor proyecto y más necesario para este país".

También ha intervenido la secretaria general adjunta de ERC y candidata por Lleida, Marta Vilalta, ha defendido los republicanos como el voto útil: "Ante todos aquellos que están dispuestos a todo para derrotarnos, a aplicar la corrupción, a poner en riesgo la salud de nuestro pueblo, a hacer operaciones de marketing e, incluso, a aceptar el voto de Vox, les presentamos el antídoto: ERC".