Aragonès felicita al Ctesc en su 20 aniversario por su "tarea discreta pero ingente"

Ha apostado por un pacto de rentas y por reindustrializar Catalunya

BARCELONA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha presidido este lunes el acto institucional para celebrar el 20 aniversario del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (Ctesc), en el que ha alabado su "tarea discreta, pero ingente y absolutamente necesaria, sin hacer ruido, todavía poco visualizada, pero indispensable".

En el acto, celebrado en la Generalitat y en el que también han intervenido el presidente del Ctesc, Toni Mora; los vicepresidentes de la entidad, José Antonio Pasadas y María Helena de Felipe, y la secretaria ejecutiva, Carme Garcia, Aragonès ha apostado por el "diálogo y la concertación social" ante el contexto socioeconómico actual.

Ha destacado "la voluntad de progreso de la sociedad" que, alineada con la excelencia y el compromiso de los trabajadores, la innovación de las empresas y la voluntad transformadora de las instituciones, mejorarán el tejido productivo, ha dicho textualmente.

Ha pedido "huir de discursos derrotistas que intentan dibujar una decadencia económica del país" y, en este sentido, ha reivindicado al Ctesc como un órgano propositivo y exigente con el Govern que incluye a los agentes sociales y económicos.

PACTO DE RENTAS

Durante su discurso, Aragonès ha reafirmado su voluntad de alcanzar un pacto de rentas para aumentar el salario --especialmente el salario mínimo-- para que la inflación "impacte lo mínimo posible" en el poder adquisitivo de la población.

Ha apostado también por la transformación del sistema productivo, para crear más puestos de trabajo de calidad, resilientes, que aumenten la productividad, y que pase por la transición energética "que hay que afrontar con más intensidad".

Además, ha destacado la necesidad de aumentar la digitalización y por la reindustrialización de Catalunya, que aumente el PIB de la industria de una media del 19% a una del 25% en 2030, "para que vuelva a ser un territorio especializado en industria".

MORA: "QUEREMOS SER MÁS ÚTILES"

Mora ha puesto en valor el Ctesc como "una pieza importante de la arquitectura del diálogo social de Catalunya", en un momento en que se necesita concertación y acuerdos amplios ante la crisis desatada por la pandemia y por la guerra entre Rusa y Ucrania.

Ha abogado por una mayor visibilidad, conexión y proximidad del Ctesc con las administraciones locales, así como comunicación e interacción con entidades e instituciones: "Queremos ser más útiles para conectar con el Govern y el Parlament", ha dicho.

Ha asegurado que el Ctesc "no dejará de hacerse escuchar, incidir, incomodar si hace falta" en los debates de Catalunya, y ha pedido que sus recomendaciones no se ignoren, aunque no sean vinculantes.

PASADAS, DE FELIPE Y GARCIA

José Antonio Pasadas ha abogado por "mejorar la influencia" del Consell en las administraciones públicas, reforzando esta institución para que no quede detrás de las actuaciones políticas, en sus palabras.

María Helena de Felipe ha apostado por reforzar la visibilidad del Ctesc para "poder profundizar en las políticas públicas, con el pacto en el centro", y ha destacado su papel cooperador con las administraciones, aunque no vinculante, ha recordado.

Carme Garcia ha asegurado que el objetivo del Ctesc es darse a conocer a la ciudadanía, "colaborar más estrechamente con las entidades", mejorar su eficiencia y aplicar nuevas tecnologías para modernizar algunos de sus productos.