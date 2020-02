Aragonès quiere "un papel" para los líderes en prisión y el extranjero en la mesa de diálogo

BARCELONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Pere Aragonès, ha sostenido este jueves que la solución a la situación actual pasa por que los dirigentes independentistas encarcelados y en el extranjero "tengan un papel" en la mesa de diálogo, que se reunió por primera vez este miércoles, en La Moncloa.

"La solución al conflicto político no sólo deberá contar con los que estábamos en la mesa, sino que deberá pasar también, necesariamente, por los compañeros" en la cárcel y el extranjero, ha destacado en un coloquio organizado por 'El Nacional.cat' y ha detallado la Conselleria en un comunicado.

Ha destacado que ambos ejecutivos hicieron este miércoles "un esfuerzo para sacar el conflicto político del carril de la judicialización y ponerlo en el carril de la política" y que la reunión representó un paso importante que puede suponer un punto de inflexión, porque inicia una etapa de diálogo y negociación.

Cree que el camino no será fácil porque los proyectos que proponen ambas partes son muy distantes y parten de posiciones muy diferenciadas, y ha asegurado que la mesa de diálogo no hubiese sido posible "sin la movilización y la persistencia de la gente" que defendió el 'Sit and Talk'.

MANTENER LA MOVILIZACIÓN

Así, ha avisado de que se debe mantener la movilización: "No vaciaremos las calles para llenar mesas de negociación; hay que seguir llenando las calles para garantizar que las sillas de la mesa no están vacías y nadie se levanta".

Considera fundamental que este asunto esté en la agenda internacional, y ha dicho que la cárcel y que haya dirigentes independentistas en el extranjero da visibilidad al conflicto: "El mundo no nos está mirando, pero el mundo nos ve".

"Si queremos construir un país con igualdad de oportunidades, debemos tener la capacidad de decidir", ha subrayado Aragonès, que ha remarcado que la independencia es indisociable de la defensa de un Estado de bienestar fuerte, la igualdad de oportunidades y la redistribución de la riqueza.