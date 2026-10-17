Arcarazo (Sindicat de Llogateres) afirma que la huelga general "también es contra el PSOE"

Archivo - La portavoz del Sindicat de Llogateres, Carme Arcaraz. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha asegurado que la huelga general convocada el próximo 11 de noviembre "también es contra el PSOE", algo que, ha defendido, debe quedar claro, porque considera que hace 8 años que los socialistas arrastran los pies para aplicar medidas contra la especulación inmobiliaria.

Lo ha dicho en una entrevista de 'Vilaweb' recogida por Europa Press este sábado, en la que ha apuntado que las dos legislaturas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han sido "extremadamente decepcionantes en lo que respecta a la vivienda".

Según Arcarazo, se han hecho grandes anuncios que no se han traducido en "prácticamente nada", y ha criticado que el decreto de vivienda no se aprobara hasta la última semana de la legislatura.

"Un decreto de mínimos, que paliaba la crisis pero no iba a la raíz. El segundo decreto, el de los alquileres indefinidos, es una medida estructural, pero el PSOE ya cuenta que no se aprobará", ha señalado, y ha añadido que, pese a que esta legislatura tenía una aritmética parlamentaria compleja, en la anterior había una mayoría más amplia y el PSOE frenó la regulación de los alquileres.

Así, ha insistido en que la huelga general se plantea "contra los especuladores y la patronal inmobiliaria, contra los políticos que se arrodillan ante la patronal y, especialmente, contra los que hace 8 años que arrastran los pies".