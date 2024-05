Archivada la causa por presunto exceso de emisiones en la incineradora de Sant Adrià (Barcelona)

La jueza descarta la denuncia de Fiscalía a Tersa por presunto delito contra el medio ambiente



BARCELONA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción 5 de Badalona (Barcelona) ha archivado provisionalmente la causa en la que investigaba a la incineradora de residuos de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), que gestiona la empresa pública Tersa, por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente al supuestamente emitir contaminación por encima del límite permitido.

En un auto consultado por Europa Press este martes, la jueza cierra la investigación que abrió tras una denuncia de la Fiscalía contra el jefe de explotación de la empresa y el entonces presidente de Tersa, que también era concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica de Barcelona, Eloi Badia; y han investigado el caso agentes del servicio de protección de la naturaleza de la Guardia Civil, el Seprona.

La Fiscalía presentó su denuncia después de que la coordinadora vecinal Airenet le hiciera llegar en 2018 una denuncia por el presunto mal funcionamiento de la planta, con unos niveles de emisiones contaminantes "muy elevados" de los que ya alertaban artículos en publicaciones científicas, y la investigación del fiscal concluyó que la empresa no estaba controlando correctamente la temperatura de incineración de los residuos conforme a la legislación ambiental.

La investigación judicial se ha centrado en si un algoritmo que utilizaba Tersa para había sido validado o no por la administración, y también en aclarar si la empresa incumplía los requisitos legales respecto a la temperatura en la incineración.

La instructora también ha recabado informes de la Conselleria de Acción Climática de la Generalitat, con los que ha confirmado que el Govern no autorizó el algoritmo que usa Tersa porque la ley no exige esta supervisión en incineradoras con características como la de Sant Adrià de Besòs.

PASÓ INSPECCIONES "AÑO TRAS AÑO"

La Conselleria también anotó que las inspecciones a Tersa constataron "año tras año" que cumple con las exigencias legales, por lo que se renovaron las licencias incluso en 2022, el año en que la Fiscalía presentó la denuncia que originó la causa.

Respecto a si la incineradora incumplía los requisitos legales de temperatura en la incineración, la instructora recuerda que "no cualquier infracción de la normativa supone la comisión de un delito" y que la empresa ha pasado por inspecciones ambientales periódicamente y nunca se ha detectado que incumpliera ninguna normativa.

La jueza añade que la empresa pasó en 2017 una inspección que evaluó concretamente si la temperatura de los gases de la quema de residuos no era superior a 850 grados durante al menos dos segundos --que es el extremo que la acusación ponía en duda--, una inspección que se saldó con una sanción de 20.000 euros a Tersa, que recurrió, y un juzgado contencioso anuló la multa porque "el reglamento no prohíbe con carácter general la incineración de residuos a una temperatura inferior a la indicada sino alimentación del sistema".

"NI SIQUIERA UNA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA"

"Esto es, el eje vertebrador sobre el que las acusaciones han venido interesando diligencias instructoras y en cuyos interrogatorios insistieron, no resultaban ni siquiera una infracción administrativa", critica la jueza antes de reiterar que no se ha constatado que Tersa contravenga la normativa medio ambiental.

La magistrada añade que el cálculo de temperatura mínima de combustión permite verificar que en la incineración no se liberen dioxinas y furanos, algo que "resulta de vital importancia porque conviene recordar, no existe ni un solo informe que haya permitido constatar que las dioxinas y furnaos que se liberan en el proceso de combustión superen el índice previsto legalmente".

A pesar de que la instructora no estaba a favor, a petición de las acusaciones y por orden de la Audiencia de Barcelona se registró la incineradora y la Guardia Civil redactó un informe del que ja jueza considera que "no alcanza el rigor necesario para consolidar un indicio sólido que permita afirmar que la mercantil Tersa no cumple con la normativa vigente".

Por todo, la jueza ve "acreditado que se están cumpliendo los parámetros de temperatura" ya que dioxinas y furanos fueron medidos en inspecciones de la Generalitat cada año y que las mediciones de la Guardia Civil también han constatado que las emisiones de la chimenea de Tersa están dentro de los límites permitidos.

TERSA VALORA QUE "CONFIRMA" SU VERSIÓN

Tras conocerse el archivo de la causa, Tersa ha valorado en un comunicado que la resolución "confirma lo que se ha sostenido" por parte de la empresa y que han respetado la normativa ambiental sin superar los límites de emisiones permitidos.

La empresa ha afirmado que "desde el inicio de esta investigación, la compañía ha cooperado plenamente con las autoridades de manera responsable y transparente" para darles la información y acceso necesario para aclarar la denuncia.