Argullol ensalza la pintura como "un testigo mudo" de la vida cotidiana en 'Pinacoteca soñada'

El escritor Rafael Argullol antes de la entrevista - EUROPA PRESS

BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escritor Rafael Argullol ensalza en su libro 'Pinacoteca soñada' (Acantilado) un total de 168 obras de pintores europeos desde el siglo XV hasta el XX: "La pintura capta lo que nosotros en la vida cotidiana no captamos. Es una especie de testigo mudo de enorme penetración".

En una entrevista de Europa Press, ha explicado que tenía desde hace tiempo la idea de hacer este proyecto, al que considera como un museo imaginario, y explica que quería que fuera "como un experimento", explorando los cuadros y pinturas que iban irrumpiendo en su mente, sin ninguna cronología previa.

Estos artículos los fue publicando a lo largo de 3 años en el diario 'Ara', donde cada semana enviaba una entrega sobre una pintura, y tras ello decidió escribir este libro, que insiste que era la "idea original" que tuvo desde el primer momento.

Sobre este museo imaginario, Argullol dice que revela una parte autobiográfica: "En el caso de la pintura no contemplo pintura, sino que me encuentro con la pintura".

"Para mí una pintura es una experiencia inacabable, porque cada vez que vuelves a ella deduces nuevas cosas de la pintura y de ti mismo, son encuentros en cierto modo con otro yo u otra identidad, y va variando con el tiempo", ha destacado.

LA PINTURA REVELA SOBRE LA ÉPOCA Y LA CONDICIÓN HUMANA

Argullol afirma que de las distintas artes la que más le tranquiliza es la pintura, porque "es silenciosa", y de ella destaca que revela tanto sobre la época y la condición humana, pero desde el silencio.

En este sentido, recuerda su experiencia cuando vio en persona 'El grito' de Edward Munch: "Había visto muchas reproducciones de 'El grito' de Munch, y cuando la vi en directo pensé 'gritará', pues no. Se pinta el grito no alguien que grita, el grito mismo, pero en cambio la impresión que tuve fue de un impresionante silencio".

"Creo que la pintura tiene eso, que es un testigo mudo que nos va acompañando a lo largo de la historia, que dice todo de nosotros, pero no lo dice estridentemente. Nos deja pensar. No nos intenta convencer", añade.

Reconoce que si pudiera conversar con alguno de los pintores que aparecen en el libro sería con Leonardo da Vinci, porque asegura que con él podría conversar de todo, así como con Paul Cézanne, a quien califica de "interesantísimo y de una sutileza inigualable".

"SATURACIÓN DE IMÁGENES"

Para Argullol, en un mundo en el que hay más imágenes que nunca, lo que se ha perdido, dice, es la capacidad de ver: "La ultima vez que intenté ver la pieza de Miguel Ángel, había toda una fila india: la gente hacía toda la cola, llegaban allí, se daban la vuelta y se hacían un 'selfie'. No la miraban en directo y por supuesto no la veían, no podían decir que la habían visto".

"Creo que la saturación idolátrica de imágenes ha obturado la visión. Miramos mucho pero vemos poco. Entonces la pintura, si tú entiendes la pintura como se entiende en este libro, de repente te produce un corte en esa 'no mirada' y te obliga a mirar, sobre todo si estás en las condiciones adecuadas, no en medio de un remolino", añade.

IMÁGENES HECHAS CON IA

Sobre la IA, el autor dice que los textos o las imágenes creadas con IA no tienen imperfecciones "pero tampoco tienen matices y eso quiere decir que no están vivos, porque lo vivo es imperfecto y lleno de matices".

"La IA se está convirtiendo en imprescindible, esta haciendo que la humanidad sea prescindible. Es un tema de vasos comunicantes: un vaso se está llenando mucho a costa de que el otro vaso, que somos nosotros, espiritualmente nos estamos vaciando. Entonces ¿qué sucederá cuando en un vaso esté todo lo imprescindible y el otro esté habitado por lo imprescindible?", se ha preguntado.