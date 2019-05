Artadi defiende que Maragall debe gobernar al ser el más votado y se lo recuerda a Colau

Publicado 29/05/2019 8:54:25 CET

El viernes se reunirá con Forn en Soto del Real y lo hará también junto a Maragall "si todo va bien"

La número dos de la lista de JxCat en Barcelona, Elsa Artadi, ha defendido este miércoles que el candidato republicano y ganador de las elecciones municipales, Ernest Maragall, debe liderar el mandato porque la suya fue la lista más votada, y se lo ha recordado a la alcaldesa en funciones y segunda en los comicios, Ada Colau (BComú).

Ha destacado que Colau defendió el mismo planteamiento cuando el exalcalde Xavier Trias quedó segundo por pocos votos en las pasadas elecciones --por 17.000, y en estas la diferencia es de 4.000--, y "ahora busca otro comportamiento" tratando de ser investida alcaldesa, ha dicho en una entrevista de Betevé Radio recogida por Europa Press.

Colau ha garantizado en varias ocasiones que no participará de un acuerdo que incluya a BCN Canvi-Cs pero tampoco a JxCat, pero Artadi ha asegurado que no se sienten aludidos cuando Colau afirma que no pactará con la derecha.

Artadi ha criticado que Maragall pueda ver a los comuns como una opción seria para pactar mientras la formación de Colau habla con el PSC --a los que ha descrito como los del 155--, y ha dicho que ya se verá si se puede materializar un eventual acuerdo con el PSC y BCN Canvi-Cs para investir a Colau o si es solo "humo y la foto".

REUNIONES CON MARAGALL

Ha asegurado que la mañana del viernes se reunirá con el líder de su lista, Joaquim Forn, en la cárcel de Soto del Real (Madrid), y ha explicado que por la tarde volverá a reunirse con él junto a Maragall "si todo va bien", tras lo que ha confiado en que Forn pueda acudir al pleno de constitución del Ayuntamiento, el 15 de junio.

Preguntada sobre por qué Maragall quiere un pacto con comuns y JxCat, ha replicado que es lo que quieren averiguar en la reunión que mantendrán con Maragall la tarde de este mismo miércoles --en el Parlament, ha dicho--, y ha señalado: "No sé si lo que hay después es para explicar que quiere gobernar en solitario".

"No tiene sentido intentar gobernar con diez concejales en Barcelona. Se tiene que hacer un gobierno más amplio", vía que quieren explorar con Maragall y que, según ella, permitiría promover soluciones reales en la ciudad y mejorar la coordinación entre el Ayuntamiento y la Generalitat, donde gobiernan juntos.

Preguntada por si ERC podría incluir avanzar las elecciones catalanas en un eventual acuerdo, ha resaltado que en ninguna reunión se ha puesto sobre la mesa un posible avance electoral, y que le parecería "irresponsable de cara a Barcelona estar jugando con el calendario electoral en el Parlament".