Artadi destaca la "sintonía" entre Govern y Ayuntamiento en la conmemoración de los atentados

Publicado 31/07/2018 16:04:44 CET

BARCELONA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha destacado este martes la "sintonía" entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona en la organización de los actos de conmemoración de los atentados del 17 de agosto del año pasado, y ha asegurado que está prácticamente cerrado el protocolo.

"La sintonía es máxima y estamos de acuerdo ambas instituciones, hemos priorizado encontrar un acuerdo que satisfaga a las dos partes para una conmemoración de una fecha tan sentida para todo el mundo", ha afirmado en rueda de prensa tras la reunión del Consell Executiu.

En cuanto a la presencia de representantes políticos y sobre si asistirá el Rey, Artadi ha afirmado: "No queremos dar más trascendencia a quien decide venir y quien no, porque no son los protagonistas de este día".