Artadi (JxCat) insta a Aragonès a precisar su propuesta: "No sé que ha querido decir"

Plantea un decálogo para garantizar que se puedan celebrar elecciones el 30 de mayo

BARCELONA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de JxCat, Elsa Artadi, ha emplazado este lunes al vicepresidente y candidato de ERC a las elecciones, Pere Aragonès, a precisar su propuesta de mejorar los mecanismo de coordinación con JxCat en el Govern

"Jxcat no puede valorar una propuesta que no existe. Cuando se concrete podremos valorar si hay algún elemento que vale la pena retocar o no. Para tener una mejor coordinación debe haber voluntad política y ganas de hacer", ha sostenido en rueda de prensa.

Todo ello después de que Aragonès, en el Encuentro Digital de Europa Press, haya instado a JxCat a mejorar los "mecanismos de coordinación" y a mejorar los aspectos que sean necesarios en el seno del Ejecutivo catalán una vez firmado el decreto de aplazamiento de las elecciones.

Pese a reconocer que los rifirrafes en el seno del Governo no benefician a nadie, Artadi ha asegurado que desconocen qué propone Aragonès: "La vida no va de tener un comité de coordinación o 25. La realidad es que si hay voluntad política, empatía y ganar de hacer las cosas mejor, podemos mejorar en diferentes aspectos, también en los elementos prácticos como la organización de unas elecciones".

Según Artadi, JxCat está por mejorar la coordinación con ERC, por fortalecer la relación con los partidos independentistas y por asegurar que el 30 de mayo se pueda votar, pero ha añadido que no se pueden posicionar sobre "una propuesta que no ha quedado más allá que en una voluntad".

"En la voluntad estamos, pero querríamos saber si quiere hacer otro comité o dónde está", ha indicado Artadi, que ha cuestionado que ERC haya acusado a personas de las formaciones del Govern de dedicarse más a la campaña que a priorizar las necesidades de los ciudadanos.

Con el objetivo de garantizar que el 30 de mayo se puedan celebrar las elecciones, Artadi ha presentado un decálogo de propuestas independientemente de la situación epidemiológica que haya.

"No puede haber otro aplazamiento electoral. Deben ponerse en marcha todos los mecanismos y protocolos necesarios", ha reclamado la dirigente de JxCat, que ha emplazado a todas las fuerzas a una revisión crítica y propositiva de lo sucedido para garantizar los comicios.

Entre las propuestas que ponen sobre la mesa está el envío único de las papeletas y el sobre electoral; la vacunación de todos miembros que intervengan en las mesas electorales así como de los interventores; la revisión del número de colegios electorales de los que se disponían, y poner medidores de CO2 en los colegios electorales y establecer protocolos de ventilación.

También plantean la posibilidad de hacer test masivos y que se incentive el voto correo, y ha apelado a los partidos a aprovechar el trabajo que se hizo en legislaturas anteriores para modificar la Ley de Sindicatura Electoral para implementar medidas como el voto anticipado, las urnas móviles y que se pueda votar durante dos días.

RECURSOS PRESENTADOS

Después de que se hayan presentado los primeros recursos contra el aplazamiento electoral, Artadi los ha vinculado a la órbita del PSC, al que ha acusado "de haberle cogido gusto a esto del autoritarismo y del 155".

"No sorprende, sí que sorprende la poca confianza que tienen en su candidato", ha recalcado Artadi en relación al ministro de Sanidad y actual cabeza de lista del PSC, Salvador Illa.

"Si tienes a un candidato que no resiste el paso de cuatro meses, tienes un problema", ha añadido, tras acusar a Illa de no pronunciarse sobre el aplazamiento electoral.

Para Artadi, la Moncloa se ha convertido en la "sede electoral" de Illa, y ha lamentado que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, insinuara la posibilidad de que impugnara el decreto.

REACCIÓN A IGLESIAS

También ha agradecido la "sinceridad" de las declaraciones del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, tras comparar la situación del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont con los exiliados republicanos.

"Pero si está en el exilio es porque en España tenemos una justicia que no es independiente. Se fue porque sabe que la justicia independiente de Europa no persigue ideas políticas", ha aseverado Artadi, que ha instado a Iglesias a pasar de las palabras a los hechos.