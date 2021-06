Artigas pide crear indicadores empresariales para talento, datos e innovación

La secretaria de Estado insta a mover la economía hacia sectores "de mayor valor añadido y talento"

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, ha pedido al presidente del Cercle d'Economia, Javier Faus, y a las autoridades asistentes a la XXXVI Reunión Anual del Cercle d'Economia crear indicadores empresariales que midan el talento, los datos y la innovación para "adaptar la manera de medir las empresas al siglo XXI".

Lo ha dicho este viernes en la última jornada de la reunión anual, que tiene lugar en el hotel W de Barcelona, junto al presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, y al presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, presidida por la miembro de la Junta Directiva del Cercle d'Economia, Núria Mas.

Para Artigas, "lo que no se mide no existe y, en un momento en que se exige a las empresas que sean del siglo XXI, no se pueden medir con baremos del siglo XIX".

"Las empresas solo toman decisiones a corto plazo desde el consejo de administración en vez de generar indicadores de valor para que las empresas inviertan", ha añadido.

Además, ha instado a mover la economía hacia sectores "de mayor valor añadido y talento" para poder hacer cambios de mucho calado y crear un modelo económico más vinculado a los datos y la inteligencia artificial.

LA PANDEMIA ACELERA LA DIGITALIZACIÓN

Según la secretaria de Estado, la pandemia ha acelerado la transformación digital, algo que se puede ver en que el 83% de empresas españolas carecían de planes de transformación digital antes de la pandemia y en que posteriormente se han sumado un 20%.

Además, se "han reducido cinco años la digitalización de los procesos productivos y siete años el desarrollo de productos digitales".

Artigas también ha asegurado que el gran reto de España es que la economía digital "aumente su peso en el producto interior bruto (PIB) del 19% al 40%" en los próximos cinco años por el aumento del contenido digital en la industria.

INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA

La digitalización también va a ayudar en el proceso de transición ecológica, demostrando que "se puede crecer sin consumir tantas materias primeras".

Esta irrupción tecnológica "llevará a la desmaterialización de las industrias" y a la expansión de la cultura del dato y, para que eso llegue a tener impacto real, se deben sumar la inversión pública y la privada --en palabras de la secretaria de Estado--.

El Gobierno "se va a centrar en cinco áreas tractoras" del sector digital en los próximos años: la salud digital, la movilidad sostenible, la agroalimentación tecnológica, el turismo inteligente y el comercio electrónico.

ESCASEZ DE TALENTO

El 43% de la población carece de competencias digitales básicas, "son analfabetos digitales", algo que la secretaria de Estado cree que España no se puede permitir, por lo que se debería elevar las competencias digitales de la población poniendo el foco en las pymes y formar a nuevos especialistas que cubran el exceso de demanda actual de profesionales digitales.

La Reunión del Círculo de Economía (RCE) se celebra hasta este viernes en Barcelona y está patrocinada por CaixaBank, Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) y KPMG, con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona.