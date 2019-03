Asens (CatECP): votar al PSC puede llevar a un Gobierno con Rivera de "vicepresidente"

Publicado 29/03/2019 10:52:40 CET

Acusa a Marlaska de "no ser muy sensible" con el tema de las torturas

BARCELONA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de CatECP por Barcelona a las generales, Jaume Asens, ha advertido este viernes de que votar a los socialistas en las elecciones generales puede abrir la puerta a la confección de un Gobierno en que el líder de Cs, Albert Rivera, "sea vicepresidente e Inés Arrimadas ministra".

En una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press, ha reivindicado que su formación es la garantía de que esto no se produzca tras avisar de que el PSOE "es un camaleón político, adapta el color en función de con quién está".

También ha asegurado que JxCat y ERC quieren bloquear la política en las Cortes, por lo que les ha pedido superar esta lógica y sentarse en una mesa de diálogo "sin condiciones previas", demanda que también ha hecho a la otra parte.

Para Asens, ha pasado el tiempo de tener prisa por la independencia, de la gesticulación, de hablar de traidores y cobardes, y cree que es momento de decir la verdad y no alimentar más fantasías: "Algunos tienen miedo de que les acusen de ser cobardes. Gabriel Rufián nos acusó de ser cobardes por sacar el lazo amarillo del Ayuntamiento, lo mismo que hizo el Govern en el que están y los ayuntamientos de su partido".

"Este exceso de testosterona, de hacer exaltación y del 'pit i cullons' hay que dejarlo atrás. Hay que perder el miedo y ser valientes", ha resaltado el también teniente de alcalde de Derechos de Ciudadanía de Barcelona.

CONTRA ERC

Además, ha aprovechado para criticar a ERC, lamentando que juegue a "prácticas de la vieja política" al preguntársele si cree que está adoptando a tránsfugas.

"Es triste que un partido como ERC intente captar a personas que hasta hace tres días eran muy críticos con ERC y defendían el proyecto de los comuns como los que más, como Elisenda Alamany", ha reprochado.

El candidato de CatECP a las elecciones ha acusado también al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de no ser "muy sensible" con el tema de las torturas después de que haya enviado una carta a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para advertirle de que es peligroso identificar a la policía democrática que hay en España con el franquismo.

Después de que el Ayuntamiento de Barcelona colocara un atril para recordar que el edificio de la Jefatura de la Policía en Via Laietana fue en el pasado centro de torturas, Asens considera que las manifestaciones de Marlaska son temerarias: "Me viene a la cabeza que es un juez que, de las nueve condenas que ha tenido España en Estrasburgo por no investigar torturas, seis son de Marlaska".

"Ponemos un atril en recuerdo a las víctimas de la policía franquista, como hacen los alemanes con la Gestapo", ha aseverado Asens, por lo que pide que Marlaska tenga más respeto por estas víctimas y no vea como una ofensa la iniciativa del consistorio, que también ha sido criticada por Cs.