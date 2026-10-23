Asens dice que se le vetó del primer Gobierno de coalición por acompañar a Comín (Junts) a la frontera

Archivo - El eurodiputado de Sumar, Jaume Asens - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo
BARCELONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
El diputado de los Comuns y Sumar en el Parlamento Europeo, Jaume Asens, ha afirmado este viernes que se le vetó del primer Gobierno de coalición por acompañar al exconseller Toni Comín (Junts) a cruzar la frontera en 2017 tras ser acusado de rebelión tras el 1-O.
"En buena medida me vetaron por mi compromiso antirrepresivo con los independentistas. Y seguramente por cosas como ésta, como yo, siendo teniente de alcalde, cogí un coche y acompañé a un amigo a la frontera porque creía que debía hacerlo por amistad y por compromiso antirrepresivo", ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.
Ha expresado que es un motivo de celebración que Comín pueda volver a Catalunya y un éxito que "en parte" se siente como personal y que el eurodiputado de Junts le ha pedido que asista al acto de este domingo por el que volverá a Catalunya cruzando la frontera a pie.