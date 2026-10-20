La asociación de firmas de servicios profesionales Grup20 se incorpora a Foment del Treball

Imagen de la firma - FOMENT DEL TREBALL

BARCELONA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asociación de firmas de servicios profesionales Grup20 Auditoria se ha incorporado a Foment del Treball con el objetivo de "promover el papel y la relevancia de las firmas medias en el sector de la auditoría, y también para impulsar la transparencia económica de las empresas y las entidades públicas".

El presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, y la presidenta de Grup20 Auditoria, Mercè Martí, han firmado el acuerdo de integración en la sede de la patronal, ha informado este martes Foment del Treball en un comunicado.

Con esta adhesión, Grup20 participará en las comisiones asesoras de la patronal, con el objetivo de colaborar en su objetivo de promover un entorno "favorable para la actividad productiva".

Sánchez Llibre ha afirmado que la incorporación del grupo "ofrecerá una nueva perspectiva de las necesidades del sector de la auditoría" y aportará diferentes puntos de vista sobre las pymes y su actividad financiera.

"Estamos convencidos de que esta nueva etapa nos abre la oportunidad de crear nuevas sinergias y de sumar esfuerzos para contribuir al desarrollo de las empresas", ha sostenido Mercè Martí.

FACTURACIÓN DE MÁS DE 500 MILLONES

La asociación Grup20 reúne a 19 compañías y representa el volumen de facturación "más elevado del mercado de las firmas de servicios profesionales en España" tras las 'Big Four', con una facturación agregada de más de 500 millones de euros.

Además, las compañías que forman parte de la entidad representan el 40% de la facturación de las empresas de tamaño medio del sector.