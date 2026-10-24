Assemblea Educativa de Catalunya aprueba un nuevo ciclo de huelgas, la primera el 26 de noviembre

Archivo - Docentes durante la manifestación por la huelga educativa del 8 de septiembre de 2026 en Barcelona - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Assemblea Educativa de Catalunya ha aprobado este sábado un nuevo ciclo de huelgas, siendo la primera el 26 de noviembre (3 días antes de las elecciones generales) y que se extenderá durante el segundo trimestre del curso y ha llamado a la huelga general del 21 de noviembre.

La asamblea, que ha hecho un debate entre todo el colectivo educativo (PAE, PAS, ocio, 0-3, infantil, primaria, secundaria y postobligatoria e interinos) se queja de que el curso "sigue igual" sin recursos para la inclusión, la burocracia, las ratios altas, la precariedad laboral y de infraestructuras, informan en un comunicado este sábado.

Han criticado que la consellera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, celebre su "pacto de estabilidad" para la educación catalana con los grupos parlamentarios, pero no quiera dialogar con el colectivo educativo y se niegue a convocar al comité de huelga.

Aseguran que, como desde el Govern no se ha avanzado en ninguna de sus reivindicaciones, sus objetivos "todavía siguen intactos, pero mucho más concretos, unidos y coordinados" con todos los colectivos.

Entre sus demandas, destacan el aumento de los recursos para la escuela inclusiva, las plantillas, los salarios y las infraestructuras; la bajada de las ratios educativas y la burocracia; una mayor democracia desde los claustros y el refuerzo de recursos en las aulas de acogida para "garantizar" el sistema de inmersión.

"Nuestra lucha continuará, pese a las falsas declaraciones del PSC en algunos medios de comunicación del viernes 23 de octubre que anunciaron la desmovilización del colectivo, con una interpretación distorsionada de la última consulta llena de problemas técnicos que no ha llegado a la gran mayoría del colectivo ante la mala gestión de los correos de parte del Departament", afirman.