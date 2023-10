La ATM de Barcelona prohíbe de forma indefinida los patinetes eléctricos en el transporte público

BARCELONA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona ha recomendado mantener la prohibición de forma indefinida de entrada de patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal (VPM) en el transporte público, ha explicado en un comunicado este viernes.

La entidad ha instado a los operadores que "lo incorporen en las condiciones generales de uso de sus servicios para continuar contemplando esta prohibición".

La ATM ha apuntado que la actual regulación de estos vehículos "no aporta, hoy en día, las suficientes garantías de seguridad" para permitir su presencia en el transporte público.

A pesar de analizar diferentes medidas para reducir el riesgo y el impacto, "no se ha podido establecer ningún escenario en el que no se mantenga un factor riesgo muy elevado no tolerable" para los operadores.

"Se debe tener en cuenta que el impacto de una deflagración de una batería de estos VMP en el transporte público puede ser muy elevado, sobre todo por la alta densidad de viajeros en determinadas franjas horarias cada vez más amplias", la presencia de túneles o la imposibilidad de evitar que coincidan con colectivos vulnerables como personas con movilidad reducida, niños o bebés, ha añadido.