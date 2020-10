El Ayuntamiento rechaza retirar el Premi Ciutat de Barcelona al documental 'Ciutat Morta'

La propuesta del PP divide a los socios del Gobierno municipal

BARCELONA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Derechos Sociales, Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Barcelona ha rechazado este martes retirar el Premi Ciutat de Barcelona al documental 'Ciutat Morta' y requerir a los galardonados a devolver la dotación económica del premio.

La propuesta, presentada por el PP, ha contado con los votos en contra de Bcomú y ERC; la abstención de JxCat; y los votos a favor de PSC, PP, Cs y BCN Canvi, y también se ha rechazado un ruego de Cs que pedía la retirada y devolución del premio.

En concreto, la proposición del PP pedía expresar la disconformidad con la concesión del premio, instar al Institut de Cultura de Barcelona (Icub) a retirarlo y requerir a los galardonados a devolver la dotación económica del premio.

También reclamaba condenar el asesinato del vecino de Zaragoza Víctor Laínez, por el que Rodrigo Lanza --condenado por dejar tetrapléjico a un agente de la Guardia Urbana en Barcelona en 2006-- ha sido condenado a 20 años de cárcel.

DIVISIÓN ENTRE BCOMÚ Y PSC

El teniente de alcalde de Cultura, Joan Subirats (Bcomú), ha defendido que las bases del certamen no contemplan la opción de retirar el premio, que ha asegurado que fue otorgado por un jurado independiente.

Así, ha considerado que la propuesta intenta mezclar expresamente elementos distintos: la condena de la violencia y el reconocimiento de un juzgado independiente que, según él, forma parte de otro debate.

Por su parte, el concejal socialista Joan Ramón Riera ha calificado 'Ciutat Morta' de docuficción porque considera que el documental se hizo "con la alevosía de no decir que era un género de ficción y con la intencionalidad de crear confusión y engañar alrededor de unos hechos investigados y juzgados", aunque no se ha posicionado sobre si hay que retirar el premio o no.

"Al final las mentiras se desenmascaran y también se desenmascara el uso partidista que se hizo de la mentira durante el tiempo de exhibición del documental y otorgamiento del premio. La única víctima de los hechos del 4F se llama Juan José Salas", ha subrayado Riera.

OPOSICIÓN

Para Ramírez (PP), el premio se debería haber anulado "por dignidad y justicia" porque considera que 'Ciutat Morta' es una mentira que desprestigiaba a la Guardia Urbana, y ha acusado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de usarlo en la precampaña de las elecciones municipales de 2015.

Guilarte (Cs) ha señalado que 'Ciutat Morta' "no es solo una farsa, sino un ataque orquestado", y cree que el documental es una forma de dignificar a los que apoyan a Lanza y de atacar a la Guardia Urbana y a la convivencia.

La concejal de ERC Gemma Sendra ha defendido que los premiados fueron escogidos por un jurado independiente y que el documental explica una historia desde el punto de vista de los directores: "Si empezamos a poner censura a los documentales, a la cultura o a la visión de unos creadores, empezamos muy mal".

Por su parte, el concejal de JxCat Ferran Mascarell ha lamentado la lesión medular que sufrió el agente de la Guardia Urbana y ha considerado que "es evidente que hubo una operación manifiesta de desprestigio de la Guardia Urbana orquestada".

Eva Parera (BCNCanvi) ha considerado que el papel de TV3 es "reprobable" por el hecho de emitir el documental, que ha calificado de infamia y ve evidente retirarle el premio.