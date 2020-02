La bala junto al cadáver del crimen de la Urbana no era reglamentaria y puede ser ornamental

Los peritos descartan que sea la bala que faltaba en el arma policial de la acusada

BARCELONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los peritos del juicio por el crimen de la Guardia Urbana han descartado este jueves en el juicio en la Audiencia de Barcelona que la bala que encontraron en el coche de la víctima sea munición reglamentaria del cuerpo policial, y sí han abierto la puerta a que sea una bala ornamental del llavero que la víctima regaló en la boda con su exmujer.

En la sesión sobre las pruebas periciales balísticas este jueves, los peritos han explicado que en el coche calcinado donde se encontró el cuerpo de Pedro R. había dos elementos metálicos, uno en el maletero y otro en la zona de los asientos, y del segundo han descartado que se trate de una bala.

Respecto al objeto del maletero, han declarado que la forma no es compatible con ninguno de los cinco tipos de balas que han analizado, lo que podría deberse al efecto del fuego sobre el metal al incendiar el coche, pero sí lo son los materiales.

Sin embargo, han descartado que ambos objetos sean piezas del propio vehículo u otros objetos que pudiera llevar la víctima, y han señalado que el plomo, al ser tóxico, no se usa muy a menudo: "Que en la misma pieza se encuentre latón y plomo, no se me ocurre otro objeto que no sea una bala convencional", ha explicado uno de los peritos.

Han descartado que se trate de una bala de las que usa la Guardia Urbana, como la que faltaba en el arma reglamentaria de la acusada Rosa Peral y de las que tenía varias en su casa, porque las balas que del cuerpo no contienen plomo, y la pieza de metal que encontraron en el coche sí.

La composición del metal que había en el maletero sí es compatible con la de una bala convencional, que se podría disparar con el arma reglamentaria de Peral aunque no sea la munición habitual, incluso combinando la carga con otro tipo de balas.

GASOLINA JUNTO AL CADÁVER QUEMADO

A causa de los daños por el fuego, los peritos no pueden afirmar categóricamente que se trate de una bala y que haya sido disparada, por lo que hay tres posibilidades: que sea un llavero, que sea una bala de plomo que se disparara con el arma de Peral, o que sea una bala de plomo pero que no fuera disparada.

La defensa de Albert López afirma que Peral le confesó que ella mató a Pedro R. y le insinuó que lo había hecho de un disparo, por lo que sostiene que el objeto del maletero es una bala de Peral, en cuya arma reglamentaria faltaba una bala al inspeccionarla después del crimen.

En la misma sesión se han expuesto las pruebas periciales químicas, por las que se ha analizado la tierra de la pista forestal donde se halló el coche calcinado, y los peritos han encontrado restos de gasolina tanto en la parte de delante como en la de detrás del vehículo.