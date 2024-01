Los Barawards 2023 Italia reconocen a Dry Martini Sorrento como la mejor coctelería

BARCELONA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dry Martini By Javier de las Muelas Sorrento ha sido galardonado con el primer puesto en la gala Barawards 2023 Italia, celebrada este lunes en Milán y que organiza la revista 'Bargiornale', en la categoría Bar d'Albergo Dell'Anno 2023, según informa la marca en un comunicado este miércoles.

Dry Martini Sorrento es la marca creada por Javier de las Muelas quien, en 2018 y junto a Giulia Rossano y Lucio d'Orsi, propietarios del Majestic Palace Hotel, "trajeron a Italia el universo Dry Martini", explican.

El 'rooftop' del Majestic Palace Hotel que alberga la Terraza Dry Martini Sorrento tiene una vista de 360 grados que abarca desde el mar del Golfo de Nápoles, con el Vesubio al fondo, hasta las colinas de la península de Sorrento.

Los siguientes finalistas del certamen organizado por la citada revista son, por este orden, The Bulgary, del Hotel Milano; Co.Mo Bar & Bistrot, del Mandarin Oriental en Como; Arts BARar at St. Regis, en Venecia; Convivium Bar, del Monaci Delle Terre Nere, en Zafferana Etnea; Bar Sant'Andrea, en la Villa Sant'Andrea de Taormina, y Stilla Bar, del Four Seasons Hotel de Milán.

La carta Dry Martini Sorrento incluye 200 cócteles con 100 variaciones diferentes del Dry Martini.