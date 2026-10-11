Bárbara Rey recibe con "emoción inmensa" el Premio Nosferatu del Festival de Sitges

La actriz Bárbara Rey en el Festival de Sitges - EUROPA PRESS

"Mucha gente no reconoce lo que he trabajado ni las películas que he hecho", dice

SITGES (BARCELONA), 11 (EUROPA PRESS)

La actriz Bárbara Rey ha recibido este domingo el Premio Nosferatu del Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya en reconocimiento a su trayectoria en el cine de terror, que ha recibido con emoción: "Nunca pensé que en un momento de mi vida como ahora, con 76 años, recibiría este premio ni ningún otro".

"Estoy muy emocionada. No he preparado nada para esta noche porque soy una persona que me gusta decir lo que siento y lo que pienso en el momento. Estoy sintiendo una emoción inmensa y una alegría que no podría expresar con palabras", ha dicho al recoger el premio de manos del responsable de la sección Brigadoon del Festival de Sitges, Diego López.

Ha dicho que han sido muchos años de trabajo e ilusiones desde que en la infancia quería una artista: "Luego la vida tiene momentos difíciles. A veces una cambia cosas, otras veces las cambian otros. Nunca pensé que en un momento de mi vida como ahora, con 76 años, recibiría este premio ni ningún otro".

"Son muchos años hablando de mí de otras cosas y mucha gente no reconoce lo que he trabajado ni las películas que he hecho ni los programas de televisión", ha añadido, agradeciendo que el festival se haya acordado de ella y el cariño que ha recibido del público estos días.

Ha agradecido el premio al público del festival en una Catalunya donde siempre ha dicho que se ha sentido feliz, y en especial a su padre, por ser la persona que más la apoyó y respetó, y a su hija Sofía.