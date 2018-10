Barcelona aprueba provisionalmente nuevas tasas para autocares y empresas transportistas de energía

Publicado 20/07/2018 12:11:56 CET

BARCELONA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes provisionalmente la modificación puntual de las Ordenanzas Fiscales, que incluyen una tasa que grava el aprovechamiento del espacio público por parte de empresas transportistas de energía y una nueva tasa de autocares turísticos en la Font de Montjuïc, entre otras.

El Gobierno municipal prevé un impacto de cerca de cinco millones de euros para las arcas municipales con las nuevas tasas, que se han votado por separado; pasan a información pública 30 días antes de su aprobación definitiva, e incluyen medidas que pretenden gravar el uso intensivo del espacio público vinculado al turismo y ordenar la movilidad.

La nueva tasa para la utilización privativa del dominio público por parte de grandes empresas de transporte de energía tendrá un impacto de unos cuatro millones de euros, según el Gobierno municipal, que ha retirado una tasa para servicios de 'motosharing' y 'bicisharing'.

Prevén crear una nueva tasa llamada ZonaBus Font Màgica para regular los autocares turísticos en Montjuïc, que limitará el número de operaciones diarias y prevé un importe de 45 euros por franja de estacionamiento, y se incrementarán las tarifas de la Zona Bus de autocares turísticos en áreas ya existentes, en el entorno de la Sagrada Família y el Park Güell.

Además, cambiará la regulación de estacionamiento de las zonas de carga y descarga de mercancías, para flexibilizar las condiciones para los usuarios con tarjeta profesional, y se crearán nuevas tarifas que gravan la instalación de antenas de telefonía móvil y, en la tasa de ocupación del espacio público, se ha incorporado una exención a actividades de especial interés cultural.

También se crea una nueva tarifa para servicios de tramitación administrativa de identificación y registro de Vehículos de Movilidad Personal (VMP), bicicletas y ciclos de más de dos ruedas que desarrollen una actividad de explotación económica, y se actualizan las tarifas para el uso privado de fuentes y reducción de fuentes disponibles para uso privativo.

HERRAMIENTAS MUNICIPALES

El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, ha criticado las pocas herramientas de las que disponen los ayuntamientos en este sentido, con la "misma capacidad de incidencia en el gasto que en el tardofranquismo", y ha dicho que a Barcelona le gusta recibir turistas, pero que las empresas que se lucran deben contribuir al mantenimiento de la ciudad.

La concejal del grupo Demòcrata Sònia Recasens ha pedido al Gobierno municipal una visión conjunta de las Ordenanzas Fiscales y no pequeños retoques como estos, algo que ha señalado también Jordi Coronas (ERC), que ha dicho que habría sido un error aprobar una tasa para el 'motosharing' y el 'bicisharing' sin haberlo regulado, como ha dicho el concejal de Cs Santiago Alonso.

La socialista Montserrat Ballarín ha dicho que estas no son grandes modificaciones, mientras que Javier Mulleras (PP) ha dicho que presentar estos cambios y no unas nuevas Ordenazas Fiscales demuestra que el Gobierno municipal no confiaba en aprobarlas, y Euàlia Reguant (CUP) ha defendido que todavía se puede hacer más, y los concejales no adscritos Gerard Ardanuy (Demòcrates) y Juanjo Puigcorbé han expresado sus votos.