Barcelona aprueba provisionalmente el recargo de la tasa turística a partir de 2021

BARCELONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado provisionalmente aplicar el recargo del Impuesto de Estancias en Establecimientos Turísticos (IEET) de la ciudad para el año 2021, que será de 0,75 euros y se cobrará de manera progresiva hasta el 2024.

La propuesta del Gobierno municipal --que ha contado con los votos favorables de Bcomú, PSC y ERC y los votos en contra de Cs, PP, BCN Canvi y JxCat, y ahora entra en periodo de alegaciones-- contempla que el recargo se empiece a aplicar el 1 de enero de 2021, cuando el recargo sería de 0,75 céntimos; de un euro en 2022, otro euro el 2023 y 1,25 para el 2024.

El concejal de Turismo e Industrias Creativas, Xavier Marcé, ha asegurado que han debatido "largamente" la propuesta con el sector y que son conscientes de la situación que vive el turismo a raíz de la situación provocada por la Covid-19, por lo que ha defendido que la propuesta cumple con una ponderación y con unos compromisos de reformulación cualitativa del turismo en la ciudad.

Aunque se prevé que el recargo pueda ser vigente en 2021, Marcé aclaró durante la presentación de la propuesta que su aplicación se hará en función de las circunstancias y la evolución de la pandemia, de manera que no descartó aplicar una nueva moratoria.

El concejal de ERC Miquel Puig ha celebrado que el Gobierno municipal proponga aplicar el recargo de manera progresiva, aunque ha pedido aplicarlo cuando la situación económica mejore: "El momento nos parece inoportuno".

En la misma línea se ha pronunciado el concejal de Cs Paco Sierra que considera que no es el momento para aplicarla y ha reprochado al Gobierno municipal no haber tenido en cuenta al sector hotelero; mientras que Bou (PP) cree que la propuesta "solo puede que perjudicar la moral" del sector.

Por su parte, Artadi (JxCat) ha dicho que su voto "no es un 'no' definitivo" y ha reclamado al Gobierno municipal un cambio de actitud en la promoción turística; y la concejal de BCN Canvi Eva Parera ha pedido no poner trabas al turismo y esperar a que se recupere.