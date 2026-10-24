Barcelona desvía el tráfico entre Ali Bei y Avenida Meridiana por obras en el puente de la Marina

BARCELONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La rehabilitación de la parte superior del puente de la Marina, en el distrito del Eixample de Barcelona, entra en una nueva fase a partir de este domingo con afectaciones de movilidad entre las calles Ali Bei y la avenida Meridiana, informa el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado este sábado.

Durante esta fase se ocuparán la acera del lado sur, dos carriles de circulación y el espacio destinado al carril bici (aunque este se mantendrá habilitado en ambos sentidos con una anchura prevista de 1,9 metros) y, en sentido norte, se mantendrá un carril de circulación y el carril bus.

También se cortará la calle Marina partir de la calle Ali Bei con desvíos por las calles Ali Bei, Sardenya y la avenida Meridiana.

Las obras también supondrán modificaciones en los recorridos de diversas líneas de transporte público: la línea V21 de bus se desviará por la calle de Lepant y la avenida Meridiana (quedando anuladas las paradas 3231 y 38) y la línea 6 circulará desviada por el lateral de la avenida Diagonal, Lepant y la avenida Meridiana, donde se anularán las paradas 38 y 3401 y utilizando las mismas paradas provisionales habilitadas para la V21.

Las obras de rehabilitación integral del puente buscan reforzar la estructura, mejorar su impermeabilización y restaurar sus elementos ornamentales históricos, cuenta con un presupuesto estimado de 6 millones de euros y se ejecutará a lo largo de los próximos 14 meses, hasta otoño de 2027.