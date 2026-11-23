Barcelona se prepara para encender la iluminación navideña - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Barcelona encenderá sus luces de Navidad con un espectáculo de danza aérea, música, circo y pirotecnia en el paseo de Gràcia esquina Rosselló este jueves a las 18 horas para dar la bienvenida a la celebración en su año de Capital Europea de la Navidad.

El evento contará con una nueva escenografía inspirada en las formas circulares y el simbolismo del retorno y el reencuentro, además de elementos luminosos y pantallas distribuidas por el paseo de Gràcia para "dar forma a la celebración", informa el Ayuntamiento en un comunicado este lunes.

El espectáculo, que culminará con el encendido simultáneo de luces en las principales calles de Barcelona, está comisariado por Jordi Duran Roldós y cuenta con la dirección artística de Bonvehí Arts & Events y la banda sonora original de Raffel Plana.

COMPAÑÍAS INTERNACIONALES

La obra rendirá homenaje a la "ilusión, la inocencia y las tradiciones navideñas" a través de una puesta en escena que combinará coreografías acrobáticas, juegos de luz y actuaciones musicales.

Así, contará con la participación de 2 compañías internacionales especializadas en espectáculos aéreos: la compañía hispanoargentina Voalá y la compañía italiana Studio Noè y también actuará el dueto musical barcelonés Alosa.