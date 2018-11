Barcelona y su entorno abren plazo para darse de alta como cliente de su operador energético público

Publicado 12/11/2018 13:54:32 CET

Será por orden de inscripción y el precio será similar al de otras pero ajustando tarifas a lo necesario

BARCELONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Barcelona y su entorno metropolitano han abierto este lunes el plazo para que un máximo de 20.000 ciudadanos se den de alta como clientes del operador energético público Barcelona Energia, con la previsión de que el alta efectiva se produzca el 1 de enero, ha anunciado la alcaldesa, Ada Colau.

Podrán ser clientes de Barcelona Energia, por orden de inscripción, personas físicas o comunidades de propietarios; ser residente del Área Metropolitana de Barcelona (AMB); tener una potencia contratada inferior a 15 kW y que la vivienda sea habitual, han detallado en rueda de prensa Colau y el concejal Eloi Badia.

La alcaldesa ha celebrado la apuesta por un modelo transparente, eficiente, que apuesta por el ahorro energético y el autoconsumo: "Es el presente y el futuro energético. Nos desconectamos del oligopolio", ha afirmado, y ha asegurado que Barcelona Energía ofrecerá más información y facturas más justas a sus usuarios.

"Daremos un servicio de calidad y con valores", ha resaltado Badia, que ha afirmado que, a medida que se consoliden los consumos, podrá crecer el número de familias a las que dar servicio, y también ha abierto la puerta a operar con dos plataformas: una para los vecinos y otra para edificios y organismos públicos.

El concejal ha resaltado que el 75% de los barceloneses son clientes de solo dos empresas energéticas, y ha señalado que su objetivo al abrir a la ciudadanía la comercializadora es mover este porcentaje --aunque Barcelona Energia se abre a 20.000 hogares, prevé poder ampliar la cifra más adelante y también existen otras empresas, ha señalado--.

TARIFAS Y PARTICIPACIÓN

El precio de la energía será similar al del resto de operadores --el medio del mercado--, y el valor diferencial del operador será su apuesta por un servicio transparente y próximo al cliente, ajustando al máximo la tarifa al consumo real mediante el asesoramiento, ya que la tarifa de muchos usuarios es superior a la que necesitan, y quieren promover el ahorro.

Además de las habituales, la comercializadora ofrecerá una tarifa llamada eficiente, para promover el uso eficiente de la energía con tramos de precios distintos en función del consumo del hogar y su número de personas, y una tarifa solar para promover el autoconsumo dirigida a clientes que dispongan de placas fotovoltaicas, cuyos excedentes gestionará Barcelona Energia, descontándolos de la factura.

También ofrecerá servicios específicos para facilitar la gestión de las instalaciones solares de los autoproductores, como un servicio de mantenimiento y otro de representación para que los pequeños productores puedan vender sus excedentes de energía con la comercializadora pública encargándose de todas las gestiones.

La contratación de electricidad con Barcelona Energia no supondrá permanencia --los clientes podrán cambiar de comercializadora en cualquier momento--, y permitirá una gobernanza participada, abriendo espacios para que la ciudadanía pueda tener un papel activo en la toma de decisiones de la comercializadora.

En este sentido, impulsará un órgano asesor --un consejo de usuarios-- en el que los clientes podrán tener un papel activo en la toma de decisiones de la comercializadora y sobre sus prioridades y orientación; la definición de propuestas de tarifas e inversiones, y la política de pedagogía social sobre el uso de energías renovables y consumo responsable.

INCINERADORA DE TERSA

Barcelona Energia empezó a suministrar electricidad el 1 de julio a edificios y equipamientos del Ayuntamiento de la capital catalana y de 19 organismos y entidades del grupo de empresas municipales dando servicio a 3.908 puntos, con energía certificada con garantía de origen renovable.

Ha explicado que Barcelona Energía "no generará ningún kilowatio", sino que solo comercializará energía que comprará en el mercado y que deberá tener certificados de energía renovable y garantizar que no provienen de plantas incineradoras, y ha asegurado que la energía que no provendrá en ningún caso de la incineradora de Tersa.