Barcelona invertirá 26 millones en limpiar y reparar las incidencias por los episodios de lluvias

Una calle inundada en Nou Barris, a 5 de octubre de 2026, en Barcelona. - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet, ha explicado que el consistorio destinará unos 26 millones de euros a limpiar y reparar las incidencias provocadas por los episodios de lluvia del pasado 16 y 29 de septiembre y los días 3, 4 y 5 de octubre.

Así lo ha dicho durante su comparecencia en la Comisión de Ecología, Urbanismo, Movilidad y Vivienda de este martes a petición de ERC para dar explicaciones sobre las afectaciones de las lluvias.

Bonet ha concretado que 2 millones fueron para la limpieza una vez terminado los episodios, 20 servirán para las 104 incidencias detectadas y los 4 restantes son para dos afectaciones "graves" que ya están en marcha en el torrente de Cal Notari en el barrio de la Font del Gos y en el torrente de Can Masdeu en el ámbito de la Ronda de Dalt para evitar que se inunde la vía.

Ha detallado que el centenar de afectaciones se irán resolviendo por orden de urgencia, de las cuales 16 son de escala "urgentísima" y serán las primeras y más rápidas en solucionarse; seguidas de 33 urgentes; 18 muy necesarias y 37 necesarias.

Ha añadido que entre el sábado 3 y el lunes 5 de octubre batieron todos los récords, ya que llovió 197 litros por metro cuadrado, "más de una cuarta parte de toda la precipitación acumulada durante el año 2025".

Y en cuanto a las incidencias en el Metro y la red de autobús de la ciudad, Bonet ha subrayado que en el momento en que se mandó a la ciudadanía a casa, "siguieron funcionando para poder devolver la gente a su casa en el peor momento".

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