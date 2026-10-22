Barcelona reúne a investigadores de Gaudí para abrir "nuevas vías" y ámbitos de estudio

La consellera de Cultura Sònia Hernández abre el I Gaudí International Congress - EUROPA PRESS

BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Barcelona reúne a más de un centenar de investigadores, expertos y profesionales en el I Gaudí International Congress, el primer congreso científico disciplinario sobre el arquitecto, que pretende abrir "nuevas vías" de investigación y ámbitos de estudio y generar nuevo conocimiento interdisciplinario alrededor de la figura de Antoni Gaudí.

En la inauguración en La Pedrera, la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha asegurado que el congreso contará con una nueva generación de investigadores que aportarán miradas y metodologías nuevas, y ha resaltado que será muy fructífero para ampliar el conocimiento científico alrededor de Gaudí, en el año del centenario de su muerte.

Hernández ha afirmado que la dimensión internacional del congreso refuerza la proyección internacional de la efeméride, y ha remarcado que habilitará diálogos con disciplinas que no habían tenido un papel central en la investigación gaudiniana.

El comisario del Any Gaudí, Galdric Santana, ha asegurado que el congreso (que se celebrará hasta el domingo) ha aceptado 44 artículos, de los que el 29% son extranjeros, y ha subrayado que facilita un "punto de salida nuevo" alrededor de la figura del arquitecto.

EL ESTUDIO DE "UN GENIO"

Ha subrayado que Gaudí "era bueno en todo, un genio", por lo que se necesita la transversalidad en su estudio, ya que no se trata solo de estudiar lo que construyó sino reconstruir el pensamiento que hizo posible su construcción.

En declaraciones posteriores a los medios, Santana ha dicho que las disciplinas de los estudios que se debatirán en el congreso son muy amplias, desde temas de medicina, ciencia de los materiales, historia del arte, ciencia, arquitectura, geometría o acústica: "Han surgido ámbitos más allá de los habituales en Gaudí".

Uno de estos estudios aborda el análisis de la asimetría craneal del arquitecto a partir del estudio de su máscara mortuoria, que abre nuevas vías de conocimiento y que alguien "se fije en una cosa tan singular" sobre Gaudí.

Santana ha subrayado que es un tema derivado que se debe contrastar hasta qué punto permite sacar conclusiones, pero ha señalado que su valor está en "abrir este área de investigación y aportar, aunque sea simplemente documentalmente, esta asimetría. Quizás ahora no podemos sacar ninguna conclusión válida objetiva, pero con la evolución de la ciencia a lo mejor de aquí a 20 años sí".

Entre los trabajos que se aportarán al estudio figuran uno sobre el agua como fuente de inspiración en el universo gaudiniano; la contribución a la mejora de la acústica en la Catedral de Mallorca; la evolución constructiva de los cerramientos de las aberturas; el análisis sobre el repertorio de ornamentación vegetal en el Palau Güell o la reconstrucción iconográfica de un mural desaparecido en La Pedrera.

Ha afirmado que la investigación sobre Gaudí "no es tan extensa y exhaustiva como se puede imaginar", ha subrayado que uno de los intereses del congreso es generar también una comunidad científica, y ha señalado que desde la Càtedra Gaudí han notado un aumento de interés por el arquitecto este año en las demandas.