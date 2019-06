Barcelona tendrá 76 obras este verano y el Ayuntamiento destina 18,5 millones

Publicado 26/06/2019 15:56:20 CET

También habrá afectaciones por cortes en la L1, la L2 y la L5 de Metro

BARCELONA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Barcelona tendrá este verano 76 obras que aprovecharán la disminución de la actividad en periodo estival, menos que el año pasado pero en vías más importantes, a las que el Ayuntamiento destinará 18,5 millones de euros, ha anunciado en rueda de prensa este miércoles la teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz.

Aumentará la intensidad del trabajo en 31 urbanizaciones para mejorar el espacio público y se realizarán ocho pavimentaciones --que suman 56.661 metros cuadrados--, ha explicado junto al gerente de Movilidad e Infraestructuras, Manuel Valdés, y la jefe del departamento de Coordinación de Obras en el Espacio Público, Carolina Puig.

Completarán actuaciones como la ampliación de la 'supermanzana' de Sant Antoni; las urbanizaciones de Gran de Sant Andreu y del nuevo espacio creado al cubrir un tramo de la Ronda de Dalt, y la instalación de juegos infantiles singulares: uno con forma de pulpo en el Parc de la Pegaso; uno de golondrina en Jardins de la Indústria, y uno de ballena en el Central de Nou Barris.

Empezarán las obras de urbanización para hacer el monumento en memoria de la antigua cárcel de mujeres de Les Corts, y se ejecutarán actuaciones previstas en los túneles de Glòries que afectarán al tráfico entre el 8 y el 10 de agosto.

Ha programado la pavimentación de varias vías, que son de poca duración pero tienen una afectación importante, como en las plazas Francesc Macià y Cinc d'Oros el 30 de junio; la Gran Via entre Aribau y Rambla Catalunya el 20 y 21 de agosto; el túnel de plaza Espanya del 17 al 18 de agosto; el de Camèlies el 3 y 4 de agosto y el 10 y 11, y la plaza Alfons Comín, también el 10 y 11 de agosto.

Durante julio y agosto se llevarán a cabo actuaciones para garantizar la calidad de los suministros urbanos, con reparaciones en la red primaria de agua potable, la eléctrica y la de gas, y también el alcantarillado, en lugares como el paseo Sant Joan, el de Manuel Girona, Gran de Gràcia, Diputació, Escorial y Muntaner, entre otras calles.

Sanz ha defendido que el Gobierno de la reelegida Ada Colau mantiene el ritmo inversor en obras, que se suele situar en verano en torno a los 20 millones de euros --el pasado fueron 26, pero fue un año "excepcional" con 92 actuaciones, al ser el tercer año de mandato, ya que el primero se terminan las previstas y el segundo se empiezan a impulsar, ha dicho--.

Ha pedido "paciencia" y disculpas a los ciudadanos que se verán afectados por estas actuaciones, que están diseñadas para minimizar las molestias pero aún así las generarán, según la teniente de alcalde, que ha destacado que con estos trabajos pretenden avanzar hacia una ciudad más preparada, más sostenible y más accesible.

CORTES EN EL METRO

Está previsto llevar a cabo la renovación de la infraestructura de vía e instalaciones de la L1 de Metro, que dejará de funcionar entre Clot y Fondo desde este sábado hasta el 30 de agosto, por lo que se activarán dos lanzaderas inconexas que facilitarán los intercambios.

Preguntado por los medios por el asunto, el consejero delegado de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Enric Cañas, ha destacado que ningún bus lanzadera tiene capacidad para sustituir una línea de Metro, y ha explicado que están estudiando "algún pequeño retoque" de las dos lanzaderas previstas, que enlazarán con otros medios de transporte que se reforzarán.

En verano terminarán las obras de mejora de la accesibilidad de la estación Jaume I de la L4, y también habrá trabajos en la L2 y la L5, ejecutados por la Generalitat: la L2 no funcionará entre Paral·lel y Sagrada Família del 27 de julio al 30 de agosto, y la L5 no lo hará entre Can Vidalet y Collblanc del 29 de julio al 1 de septiembre.