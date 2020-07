Barcelona ya puede cobrar las multas que puso la Guardia Urbana durante el estado de alarma

Colau rechaza quitar los bancos de hormigón en las nuevas zonas para peatones

BARCELONA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno de Barcelona de este viernes ha aprobado que la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB) pueda cobrar las multas por incumplir el estado de alarma interpuestas por la Guardia Urbana.

La Conselleria de Interior de la Generalitat tiene la competencia para gestionar las denuncias de las policías locales, pero en el caso de Barcelona, la Carta Municipal recoge que el Ayuntamiento tiene la potestad para hacer los cobros.

El teniente de alcalde de Seguridad y Prevención, Albert Batlle, ha celebrado el acuerdo con la Generalitat para que las infracciones durante el estado de alarma "no queden impunes, y ha recordado que la policía municipal ya sanciona a las personas que no llevan mascarilla o hacen un mal uso de ella.

DIÁLOGO SOBRE MOVILIDAD

El pleno ha aprobado una proposición del PP para crear una mesa de diálogo con comerciantes, restauradores y otros sectores "afectados por la limitación de la movilidad privada" en la ciudad con la ampliación de aceras que ha llevado a cabo el Gobierno municipal, que ha recibido el apoyo de ERC, JxCat, Cs, PP y BCN Canvi, mientras que los comuns y PSC se han abstenido.

Sin embargo, no ha prosperado la proposición de Cs, que ha pedido poner fin a los cortes de tráfico en la Via Laietana cada fin de semana, y que no se ha aprobado por los votos contrarios de Bcomú y PSC, la abstención de ERC, aunque ha recibido el apoyo de JxCat, Cs, PP y BCN Canvi.

BANCOS DE HORMIGÓN

La alcaldesa, Ada Colau, tampoco ha aceptado el ruego de JxCat que pedía la retirada de los bancos de hormigón en las nuevas zonas para peatones en las calzadas de las calles Girona, Consell de Cent y Rocafort porque "ponen en peligro la integridad física" de motoristas y ciclistas.

Colau ha asegurado que los bancos permiten proteger a los peatones y evitar que los vehículos estacionen en estas zonas, y la concejal de JxCat Francina Vila ha criticado la "pasividad frente a la crítica" y ha asegurado que lo denunciarán por vía judicial.