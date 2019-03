Bargalló lamenta que Fiscalía y JEC pongan en el "punto de mira" político a las escuelas

Publicado 25/03/2019 18:46:12 CET

BARCELONA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación de la Generalitat, Josep Bargalló, ha lamentado este lunes que Fiscalía y la Junta Electoral Central (JEC) pongan a las escuelas en el "punto de mira" de un debate político, al ser preguntado por las actuaciones de estos entes y las órdenes a Mossos d'Esquadra del pasado viernes contra símbolos considerados partidistas.

Ponerlas en el foco político "entra en coincidencia con posturas partidistas concretas", ha criticado tras la rueda de prensa para presentar la oferta inicial de la preinscricpión escolar.

Ha reflexionado sobre que las instrucciones de Fiscalía en base al segundo requerimiento de la JEC se centraron básicamente en las escuelas y no en otro tipo de edificios, aunque "hay y muchos", ha dicho.

"Creo que tendría que decir que es curioso, pero no lo es", ha afirmado, mostrando que no le sorprenden estas actuaciones ante los recientes acontecimientos, y ha asegurado que no es bueno meter a las escuelas en debates políticos.

"Las escuelas son un espacio de convivencia", de bienestar para los alumnos y en el que se promueve la libertad de expresión, ha defendido, y ha recordado que el viernes mostró su apoyo a centros y docentes que se hubieran sentido alterados indebidamente, además de afirmar que a los Mossos d'Esquadra se les ordenó actuar por orden de Fiscalía.