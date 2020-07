Bargalló prevé anunciar el lunes las nuevas contrataciones que "serán de septiembre a agosto"

BARCELONA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación de la Generalitat, Josep Bargalló, ha confiado este martes en comunicar el próximo lunes el número de nuevos profesionales que incorporarán de cara al próximo curso, en el marco de la aportación extra de 370 millones de euros del Govern, y ha remarcado que las contrataciones "serán de septiembre a agosto".

En declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press, el conseller no ha querido ofrecer cifras porque "se está negociando con los sindicatos", pero ha dicho que, tanto el presidente Quim Torra cuando dijo que serían entre 6.000 y 10.000 como el vicepresidente Pere Aragonès al señalar que al menos serían 5.000 profesionales, acertaron.

Bargalló ha subrayado que la fórmula de los grupos estables que defienden para el inicio del próximo curso escolar hace necesarios menos docentes y más otros perfiles como técnicos de P3, técnicos de integración social, pedagogos y enfermeras escolares --estas últimas en un acuerdo con Salud--.

"Esperamos acabar las negociaciones y salir el lunes a dar cifras", ha subrayado Bargalló, que ha dicho que las direcciones ya saben que podrán contar con especialistas con la medida de los grupos estables.

Ha defendido estos grupos porque las autoridades sanitarias han señalado que lo importante es que sean cerrados, muy estables y puedan trabajar con normalidad sin contacto con otros, también con un profesorado estable.

Preguntado sobre qué cambiaría de las decisiones tomadas al inicio de la pandemia, ha afirmado que haría cosas diferente como "no cerrar de hoy para mañana" --las escuelas anunciaron el jueves 12 que no abrirían el viernes-- para una mejor organización y saber qué conexiones disponían los alumnos, pero ha dicho que no cree que se precipitaran porque existía la conciencia social de que era necesario.

Ha defendido, sin embargo, que el departamento está "muy satisfecho" con medidas como la opción de la tarjeta monedero para las becas comedor, que en un 99,99% se ha usado en establecimientos de alimentación.

El conseller también ha asegurado que por un error informático las familias que habían pedido recibir el correo electrónico sobre el resultado de la preinscripción escolar en catalán lo han recibido en castellano, y al revés, y que entre este martes y miércoles lo recibirán en la lengua solicitada.