Batet (JxCat) condena la violencia y exige a Roldán (Cs) no equipara independentismo y terrorismo

Publicado 07/10/2019 19:59:28 CET

Roldán (Cs) pide que condene la "violencia de los comandos radicales separatistas"

BARCELONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de JxCat en el Parlament, Albert Batet, ha condenado este lunes cualquier tipo de violencia y ha exigido a la dirigente de Cs Lorena Roldán dejar de "equiparar el movimiento independentista con el terrorismo".

"Basta. Somos gente de paz, gente pacífica que condenamos todas las violencias y todos los terrorismos", ha dicho Batet en el debate de la moción de censura contra el presidente del Govern, Quim Torra, que ha promovido Cs con Roldán como candidata, a la que Batet ha acusado de banalizar el terrorismo, lo que es una falta de respeto y genera problemas de convivencia, según él.

Roldán ha dicho que Torra ha superado al expresidente del Govern Carles Puigdemont al "aplaudir, legitimar y defender a presuntos terroristas", y ha pedido a Batet que condene la violencia de los comandos radicales separatistas, en sus palabras, tras lo que Batet ha resaltado que ya ha condenado cualquier tipo de violencia.

Batet --que ha hecho su segunda y tercera intervención desde su escaño-- le ha preguntado si ella condena la "violencia policial de 1-O", algo que ella no ha respondido, y ha avisado de que el Parlament es un espacio para hablar --'parlar', en catalán--, y no es un 'cridament' --de 'cridar', gritar en catalán--.

RESPETO AL PARLAMENT

Batet ha avisado de que, si se respeta al Parlament, "no todo vale", porque los catalanes no son un juguete y ni se puede utilizar el Parlament en beneficio propio y partidista, llevando el reglamento al límite para hacer un acto de campaña para remontar encuestas que auguran pésimos resultados, según él.

Ha advertido de que la convivencia no significa uniformidad, sino respectar las distintas formas de pensar, y ha preguntado qué haría Cs con los catalanes que quieren la independencia: "¿Qué harían? ¿Viva España, viva el Rey, viva el orden y la ley?".

Roldán le ha replicado que, si respetaran el Parlament, no lo cerrarían cada vez que lo consideraran conveniente ni inventarían "chiringuitos y estructuras paralelas que quieren suplantarlo", y ha criticado que Torra no haya intervenido en la moción de censura, durante la que ha dicho que se crea un problema de convivencia al llamar bestias taradas a los constitucionalistas.

Batet ha criticado que el Govern ha estado paralizado todo este lunes "porque los señores de Cs necesitan hacer un 'spot' electoral", y ha tachado la moción de censura de una farsa, pura propaganda y un abuso de reglamento, por lo que ha pedido que dejen de utilizar recursos públicos para intentar remontar las encuestas.

"Estamos cansados de que nos utilicen. Estamos hartos", ha aseverado, y ha acusado a Cs de querer utilizar Catalunya como trampolín, como cree que hicieron los dirigentes del partido naranja Albert Rivera e Inés Arrimadas.

Batet ha sostenido que Cs ha estado todo el día hablando de política de cara a las elecciones generales, de las que ha dicho: "Se critican mucho los unos a otros, pero vienen de un fin de semana en el que dicen que quieren pactar entre ustedes. Que se aclaren, pero no utilizando el Parlament".

"PREDICAN LO QUE NO PRACTICAN"

Ha dicho que Cs defiende la democracia pero se ha preguntado si apoyaría o no que los partidos independentistas se pudieran presentar a elecciones, y ha dicho que el partido naranja no está autorizado a hablar de libertades cuando habla con Vox: "Predican lo que no practican".

Después de que Batet haya recordado que Roldán fue reprobada hace dos semanas en el Parlament, ella ha dicho: "Lo estoy y a mucha honra. Me pueden reprobar las veces que quieran" si es para defender sus principios y, ante críticas por no haber citado el 155 cuando su partido quiere aplicarlo, ha dicho que no lo ha hecho porque no sería necesario si ella fuera presidenta.

Batet ha recordado que Roldán participó en la Via Catalana la Diada de 2013, a lo que ella ha respondido: "Cuando salgo aquí y defiendo a los funcionarios catalanes y digo que los tienen entre la espada y la pared, lo digo porque sé lo que es, porque yo misma lo he vivido en mis propias carnes", ya que entonces era funcionaria.