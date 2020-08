B&B Hotels vende su último hotel en Rubí (Barcelona) a un fondo inmobiliario francés

BARCELONA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

B&B Hotels ha cerrado la venta de su hotel de Rubí (Barcelona) a un fondo inmobiliario francés aunque continuará explotando el establecimiento en régimen de alquiler garantizado, y con esta venta, la cadena se desprende del 100% de sus activos inmobiliarios y afianza en España su modelo de negocio 'asset light'.

La cadena hotelera ha explicado en un comunicado este jueves que con este modelo de negocio, clave para poder mantener sus tasas de crecimiento, cuenta ya en España con 33 hoteles abiertos y cuatro en Portugal en régimen de arrendamiento, y se asegura así "el desarrollo de nuevos proyectos en colaboración estrecha con fondos especializados".

El director de Expansión España de B&B Hotels, Jorge Zelada, ha comentado que esta operación es estratégica para la compañía ya que le permite aligerar su balance en la península "para poder mantener a futuro un ritmo fuerte de crecimiento".

Zelada ha explicado que actualmente cuentan con una gran cantidad de proyectos en curso y que siguen buscando oportunidades para continuar el crecimiento sostenido de la compañía en toda la región "con el objetivo de seguir siendo el líder indiscutible de los hoteles económicos".

La consejera delegada de B&B Hotels, Lucía Méndes-Bonito, ha asegurado que la estrategia que tienen para 2020-2021 "es continuar expandiendo la red de hoteles bajo un régimen de alquiler garantizado a largo plazo" y así extender su modelo de negocio 'Only for Everyone'.

Méndes-Bonito ha añadido que estos alquileres consolidan a la cadena como uno de los operadores hoteleros "más atractivos y solventes" y ha destacado que algunos de los mejores fondos inmobiliarios hoteleros, según ella, han confiado sus mejores activos en España a B&B Hotels para explotarlos, que en el caso del hotel de Rubí, ha sido un socio preferente de la compañía.